Камбек Ліги чемпіонів: хто фаворит у парах 1/8 фіналу і де дивитись матчі

Ліга чемпіонів повертається! Сьогодні пройдуть перші два поєдинки 1/8 фіналу – ПСЖ прийме Реал, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.
Ця стадія плей-офф триватиме цілий місяць, аж до 16 березня. Переможців восьми пар будуть визначені у двоматчевих дуелях та пройдуть у 1/4 фіналу.
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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на подолання першого раунду плей-офф. Майже у всіх парах лідерами виступають команди, які у групі зайняли перші місця. Єдині винятки – пари Челсі та Лілля, а також ПСЖ та Реала.
|ПАРА
|1
|2
|Спортинг – Манчестер Сіті
|12.50
|1.05
|ПСЖ – Реал
|1.72
|2.20
|Інтер – Ліверпуль
|3.90
|1.28
|Зальцбург – Баварія
|12.50
|1.05
|Вільярреал – Ювентус
|2.70
|1.50
|Челсі – Лілль
|1.20
|5.00
|Бенфіка – Аякс
|4.15
|1.26
|Атлетіко – Манчестер Юнайтед
|2.16
|1.74
Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то шанси команд такі:
|ПАРА
|1
|2
|Спортинг – Манчестер Сіті
|9%
|91%
|ПСЖ – Реал
|56%
|44%
|Інтер – Ліверпуль
|25%
|75%
|Зальцбург – Баварія
|9%
|91%
|Вільярреал – Ювентус
|36%
|64%
|Челсі – Лілль
|80%
|20%
|Бенфіка – Аякс
|24%
|76%
|Атлетіко – Манчестер Юнайтед
|45%
|55%
Судячи з котирувань, у чвертьфіналі нам слід чекати усі чотири англійські команди і при цьому жодної іспанської. Щоправда, дуелі ПСЖ – Реал та Атлетико – Ман Юнайтед бачаться найбільш рівними серед усіх. Зазначимо, що всі матчі у прямій трансляції будуть показані на Мегого.
Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став лондонський Челсі. У фіналі підопічні Томаса Тухеля мінімально обіграли Манчестер Сіті із Олександром Зінченком. Єдиний гол на рахунку Кая Хаверца.