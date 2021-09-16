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Вікінги затопчуть козаків: букмекери шокують котируваннями на матч Зорі в Лізі Конференцій

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
16 вересня, 16:30
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Луганська команда бачиться аутсайдером у виїзній битві проти чемпіона Норвегії Буде/Глімта
Віктор Скрипник
Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги Конференцій 2021/2022. Представник України в особі луганської Зорі битиметься з норвезьким клубом Буде/Глімт. Поєдинок пройде в Буде на стадіоні "Аспміра". Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Буде-Глімт – Зоря пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, фаворитом матчу є норвезька команда. Коефіцієнт на тріумф Буде/Глімт становить 1.99, на перемогу Зорі – 3.60. Нічия ж оцінюється в 3.85.

У групі із Зорею і Буде/Глімтом виступають також Рома, очолювана португальцем Жозе Моурінью, і софійський ЦСКА. Паралельно з луганцями та норвежцями, вони проведуть свій матч в Римі.

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Нагадаємо, що це дебютний розіграш третього за рангом єврокубку УЄФА. За підсумками шести турів групового раунду переможці квартетів вийдуть в 1/8 фіналу турніру, а віцечемпіони груп змагатимуться в стиковому раунді з командами з Ліги Європи за вихід в 1/8 фіналу.

Зоря потрапила в груповий раунд Ліги конференцій після того, як в плей-офф за вихід в груповий турнір Ліги Європи поступилася віденському Рапіду (0:3 і 2:3).

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Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані. Переможець турніру отримає пряму путівку в Лігу Європи в наступному сезоні.

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