В очікуванні гольової феєрії: де дивитись матч Ліверпуль – Арсенал та хто фаворит

Прогноз та список трансляцій матчу у Кубку англійської ліги. Підопічні Юргена Клоппа та Мікеля Артети проведуть перший раунд дуелі у півфіналі турніру

Юрген Клопп та Мікель Артета проведуть першу дуель у півфіналі Кубка ліги / Фото: Reuters

У четвер, 13 січня, відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, в якому зійдуться Ліверпуль та Арсенал. Матч відбудеться у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Ліверпуль – Арсенал? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Ліверпуль – Арсенал онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Ліверпуль є фаворитом дуелі. Котирування на перемогу мерсисайдців дорівнюють 1.83, тоді як на Арсенал 4.10. Коефіцієнт на нічию становить 4.10. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Ліверпуля – 52%

нічия – 24%

перемога Арсеналу – 24%

Крім того, букмекери вірять, що у матчі буде багато голів. Ставки на тотал більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1.69 (57%). Якщо ж говорити про котирування на підсумковий успіх за сумою двох зустрічей, то на Ліверпуль можна поставити за 1.53 (63%), а на лондонців – за 2.60 (37%).

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Ця гра мала стати відповіддю для Ліверпуля та Арсеналу, проте перший поєдинок у Лондоні довелося перенести тиждень тому через зараження ковідом у стані мерсисайдців. Тому зустріч на "Емірейтс" пройде через тиждень, де й визначиться суперник Челсі у фіналі.

Діогу Жота стане головною атакувальною силою Ліверпуля у грі з Арсеналом / Фото: Getty Images

Ліверпуль йде третім до АПЛ, відстаючи від лідера в особі Ман Сіті на 11 балів та маючи матч у запасі. Арсенал займає п'ятий рядок і йде у двох окулярах позаду Вест Хема, також маючи гру в запасі.

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Мерсисайдці не можуть перемогти у чемпіонаті вже три гри поспіль, набравши лише 2 пункти. Арсенал вийшов на переможну серію з 4-х матчів перед Новим роком, проте вже 1 січня прикро поступився Манчестер Сіті.