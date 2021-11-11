Україна не має проблем у матчі з Болгарією. Її найкращі роки залишилися позаду

Сьогодні відбудеться товариський поєдинок за участю нашої національної команди. Збірна України на своєму полі зустрінеться зі збірною Болгарії. Гра проходитиме на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок – о 19:30.
Онлайн-трансляція матчу Україна – Болгарія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита в одеській битві.
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На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Олександра Петракова. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" варіюються навколо 1.55, тоді як на гостей виставлений коефіцієнт приблизно в 6.00. Нічия ж оцінюється в 4.10.
|Компанія
|Україна
|Нічия
|Болгарія
|Parimatch
|1.57
|4.10
|6.50
|Favbet
|1.56
|4.15
|6.40
|Vbet
|1.55
|4.30
|6.50
|1xbet
|1.58
|4.10
|5.85
|Marsbet
|1.50
|3.80
|6.30
Зазначимо, що експерти не вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.87.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.01. Крім цього, букмекери визначили найімовірніших авторів голів, серед яких більшість представляють українську команду:
- Роман Яремчук – 2.00
- Андрій Ярмоленко – 2.40
- Артем Довбик – 2.62
- Данило Сікан – 2.90
- Руслан Малиновський – 2.90
- Віктор Циганков – 3.00
- Віталій Буяльський – 3.30
- Олександр Зубков – 3.30
- Микола Шапаренко – 3.50
- Георгі Мінчев – 4.00
- Денис Гармаш – 4.00
- Атанас Ілієв – 4.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- Україна виграє у 2 і більше голів – 2.57
- буде пенальті – 3.00
- матч пройде без карток – 7.80
- червона картка – 8.50
- буде автогол – 9.00
- один із гравців оформить хет-трик – 17.00
Поєдинок із болгарами стане для України передостаннім цього року і якоюсь підготовкою до головного бою осені – протистояння з Боснією та Герцеговиною у боротьбі за путівку у стикові матчі на ЧС-2022.
Поки що наша команда посідає друге місце у групі, випереджаючи фінів та боснійців на 1 та 2 пункти відповідно. Проте наші суперники зіграли на матч менше.
Наш суперник Болгарія вже втратила шанси на вихід на катарський Мундіаль. Команда Ясена Петрова йде на третьому місці у групі С і вже не має змоги посунути Швейцарію чи Італію з топ-позицій квінтету.
Зазначимо, що славні роки болгарського футболу залишилися позаду. Команда сім разів брала участь на чемпіонатах світу, а 1994 року навіть посіла на ньому 4 місце разом з такими зірками як Стоїчков, Ніколов, Лєчков, Сіраков та Балаков.
Щоправда, після 1998 року "леви" жодного разу не потрапили на Мундіаль. Якщо ж говорити про чемпіонати Європи, то тут болгари поступаються Україні за кількістю участі. Команда виходила на Євро-1996 та Євро-2004, проте зупинялася на груповій стадії.
Україна та Болгарія зустрічалися п'ять разів і всі ігри були товариськими. Три перемоги святкувала Україна, ще двічі команди розписували нічию. Остання зустріч відбулася у 2012 році, коли наша збірна в єдиному матчі під керівництвом Олександра Заварова мінімально здолала суперника завдяки голу Олександра Кучера.