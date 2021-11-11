Україна не має проблем у матчі з Болгарією. Її найкращі роки залишилися позаду

Підопічні Олександра Петракова проведуть спаринг в Одесі напередодні найважливішого поєдинку осені – битви з Боснією та Герцеговиною за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022

Олександр Петраков має намір здобути другу перемогу біля керма збірної України саме в Одесі / Фото: Getty Images, УАФ

Сьогодні відбудеться товариський поєдинок за участю нашої національної команди. Збірна України на своєму полі зустрінеться зі збірною Болгарії. Гра проходитиме на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Початок – о 19:30.

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Онлайн-трансляція матчу Україна – Болгарія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита в одеській битві.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Олександра Петракова. Ставки на перемогу "синьо-жовтих" варіюються навколо 1.55, тоді як на гостей виставлений коефіцієнт приблизно в 6.00. Нічия ж оцінюється в 4.10.

Компанія Україна Нічия Болгарія Parimatch 1.57 4.10 6.50 Favbet 1.56 4.15 6.40 Vbet 1.55 4.30 6.50 1xbet 1.58 4.10 5.85 Marsbet 1.50 3.80 6.30

Зазначимо, що експерти не вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.87.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.01. Крім цього, букмекери визначили найімовірніших авторів голів, серед яких більшість представляють українську команду:

Роман Яремчук – 2.00

Андрій Ярмоленко – 2.40

Артем Довбик – 2.62

Данило Сікан – 2.90

Руслан Малиновський – 2.90

Віктор Циганков – 3.00

Віталій Буяльський – 3.30

Олександр Зубков – 3.30

Микола Шапаренко – 3.50

Георгі Мінчев – 4.00

Денис Гармаш – 4.00

Атанас Ілієв – 4.00

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Україна виграє у 2 і більше голів – 2.57

буде пенальті – 3.00

матч пройде без карток – 7.80

червона картка – 8.50

буде автогол – 9.00

один із гравців оформить хет-трик – 17.00

Поєдинок із болгарами стане для України передостаннім цього року і якоюсь підготовкою до головного бою осені – протистояння з Боснією та Герцеговиною у боротьбі за путівку у стикові матчі на ЧС-2022.

Поки що наша команда посідає друге місце у групі, випереджаючи фінів та боснійців на 1 та 2 пункти відповідно. Проте наші суперники зіграли на матч менше.

Наш суперник Болгарія вже втратила шанси на вихід на катарський Мундіаль. Команда Ясена Петрова йде на третьому місці у групі С і вже не має змоги посунути Швейцарію чи Італію з топ-позицій квінтету.

Зазначимо, що славні роки болгарського футболу залишилися позаду. Команда сім разів брала участь на чемпіонатах світу, а 1994 року навіть посіла на ньому 4 місце разом з такими зірками як Стоїчков, Ніколов, Лєчков, Сіраков та Балаков.

Щоправда, після 1998 року "леви" жодного разу не потрапили на Мундіаль. Якщо ж говорити про чемпіонати Європи, то тут болгари поступаються Україні за кількістю участі. Команда виходила на Євро-1996 та Євро-2004, проте зупинялася на груповій стадії.

Україна та Болгарія зустрічалися п'ять разів і всі ігри були товариськими. Три перемоги святкувала Україна, ще двічі команди розписували нічию. Остання зустріч відбулася у 2012 році, коли наша збірна в єдиному матчі під керівництвом Олександра Заварова мінімально здолала суперника завдяки голу Олександра Кучера.