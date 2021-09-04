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Букмекери різко змінили котирування на матч Україна – Франція. Ми – фаворити!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 вересня, 22:42
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Імовірність перемоги збірної України після першого тайму, який ми виграли завдяки голу Шапаренко, становить тепер 51%
Україна - Франція. Ми ведемо 1:0 після першого тайму
Україна - Франція. Ми ведемо 1:0 після першого тайму / Фото: Getty Images

Фантастичний удар Шапаренко в кінцівці тайму вивів нашу команду вперед в матчі з чемпіонами світу! Перший тайм матчу Україна – Франція на "Олімпійському" завершився з рахунком 1:0.

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Нашій команді дуже потрібна перемога! Онлайн Україна – Франція доступний на нашому сайті у вигляді текстової трансляції.

По завершенні перших 45 хвилин гри аналітики букмекерських контор різко змінили котирування на матч. Фаворити тепер не французи, а ми!

Імовірність результату матчу ДО його початку:

  • перемога України – 17%
  • нічия – 24%
  • перемога Франції – 59%

Імовірність результату матчу ПІСЛЯ першого тайму:

  • перемога України – 51%
  • нічия – 29%
  • перемога Франції – 20%
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Читайте також: Україна – Франція: розклад трансляцій битви з чемпіонами світу

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