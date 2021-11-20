Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? Шахтар - Рух: онлайн Шахтар - Рух: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Тренування перед Інтером: Шахтар не зазнає проблем із Рухом і наздожене Динамо

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
20 листопада, 10:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Донецька команда є явним фаворитом у грі проти опонента зі Львова. Перемога допоможе команді Роберто Де Дзербі повернутись на вершину таблиці
Роберто Де Дзербі та Леонід Кучук поборються на НСК "Олімпійський" у Києві
Роберто Де Дзербі та Леонід Кучук поборються на НСК "Олімпійський" у Києві

Сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного віцечемпіона країни. Донецький Шахтар зіграє проти Руху зі Львова. Зустріч проходитиме на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Рух буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

Реклама
Шахтар – Рух
дивiться на olltv
Дивитися

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Роберто Де Дзербі. Ставки на перемогу донеччан приймаються за 1.12, тоді як на гостей виставлено коефіцієнт 27.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 8.50.

Читайте також: Розклад 15-го туру чемпіонату України

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.48, тоді як на "менше" можна поставити за 2.60.

Реклама

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події є досить низькою – 2.60. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Фернандо – 1.85
  • Манор Соломон – 2.00
  • Тете – 2.30
  • Алан Патрік – 2.75
  • Марлос – 2.95
  • Маркос Антоніо – 3.20
  • Майкон – 3.50
  • Фабрісіо Альваренга – 4.50
  • Тарас Степаненко – 4.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.60
  • червона картка – 4.20
  • Рух не програє – 6.30
  • Шахтар виграє у 4 та більше голи – 3.55
  • буде автогол – 7.75
  • один із гравців оформить хет-трик – 9.00

На цей момент Шахтар іде на другому місці, відстаючи від Динамо на три бали. Щоправда, донеччани зіграли на матч менше, тож перемога сьогодні дозволить команді Роберто Де Дзербі знову порівнятись із підопічними Мірчі Луческу. Поєдинок проти львів'ян стане останнім напередодні найважливішої гри проти Інтера у Лізі чемпіонів.

Реклама

Рух розташувався в середині таблиці на 10-му місці, маючи триочкову перевагу над зоною плей-аут. В останніх трьох іграх команда Леоніда Кучука виборола лише дві нічиї, а в минулому матчі драматично поступилася Чорноморцю з рахунком 3:4.

Динамо ж навпаки провалило останній матч у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у турнірі. Обіграти киян зуміла Ворскла, яка забила два голи на НСК "Олімпійський" і пропустила лише у компенсований час.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекери
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
УПЛ

Львів

Сьогодні

14:00

Зоря

6.20

4.50

1.50

Шахтар

Сьогодні

17:00

Рух

1.11

8.50

30.00

Дніпро-1

Сьогодні

19:30

Олександрія

1.90

3.50

4.10
Опитування
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти