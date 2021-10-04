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Шевченко або Вернидуб можуть очолити Барселону? Хто замінить провального Кумана

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
4 жовтня, 18:50
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Два українських фахівця входять в список вірогідних наступників Рональда Кумана в кризовій Барселоні
Букмекери оцінили ймовірність призначення Шевченка або Вернидуба в Барселону
Букмекери оцінили ймовірність призначення Шевченка або Вернидуба в Барселону / Фото: Getty Images

Старт нового футбольного сезону став справжнім провалом для Барселони. Влітку команда Рональда Кумана втратила свого лідера Ліонеля Мессі через фінансові проблеми.

На футбольному полі результати команди також гнітючі. У чемпіонаті каталонці чотири рази втрачали очки в семи іграх, програвши в тому числі і Атлетіко в суботу.

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У Лізі чемпіонів "блаугранас" стартували з двох розгромних поразок по 0:3 – від Баварії та Бенфіки. Не дивно, що в ЗМІ стали ходити чутки про швидку зміну тренера на "Камп Ноу".

Тим часом, букмекери вже приймають ставки на наступного повноцінного (без приставки в.о.) наставника Барселони після Рональда Кумана. Фаворитом на дану посаду є Хаві Ернандес.

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Легенда каталонського клубу нині працює в катарському Аль-Садді. Також до трійки головних фаворитів на посаду входить екс-наставник Ювентуса Андреа Пірло і нинішній тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес.

  • Хаві Ернандес – 2.20
  • Андреа Пірло – 3.50
  • Роберто Мартінес – 6.00
  • Марсело Гальярдо – 7.00
  • Антоніо Конте – 8.00
  • Ерік тен Хаг – 9.00
  • Алфрел Схредер – 10.00

До слова, серед кандидатів називається і ім'я Андрія Шевченка. Коефіцієнт на призначення екс-тренера збірної України в Барселону становить 13.00.

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Крім того, букмекери не виключають, що каталонці можуть звернутися за допомогою до наставника Шерифа Юрія Вернидуба (50.00). Ймовірно, сенсаційна перемога над Реалом в Лізі чемпіонів може привернути увагу Жоана Лапорти до персони українця.

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