Шахтар проти Шерифа: список трансляцій та котирування на матч

Розклад трансляцій поєдинку Ліги чемпіонів на супутникових каналах та в інтернеті. Котирування та ймовірність результату матчу

Шахтар – Шериф. Розминка перед матчем / Фото: Reuters

Сьогодні – остання битва Шахтаря у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі вже не зможе покращити своє турнірне становище – "гірники" залишають єврокубки, посівши четверте місце у групі.

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Але матч має інтригу. Чи зможе Шахтар взяти реванш у Шерифа за поразку у першому турі? Чи український тренер молдавського клубу Юрій Вернідуб знову зможе налаштувати свою команду на принципове протистояння з "гірниками"?

Букмекери Parimatch вважають фаворитом український клуб. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить 1.75, на нічию – 3.80, на перемогу Шеріфа – 5.00.

Імовірність результату матчу з котирувань Parimatch:

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перемога Шахтаря – 55%

нічия – 26%

перемога Шерифа – 19%

Розклад трансляцій матчу Шахтар – Шериф: