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Шахтар проти Шерифа: список трансляцій та котирування на матч

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 21:53
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Розклад трансляцій поєдинку Ліги чемпіонів на супутникових каналах та в інтернеті. Котирування та ймовірність результату матчу
Шахтар – Шериф. Розминка перед матчем
Шахтар – Шериф. Розминка перед матчем / Фото: Reuters

Сьогодні – остання битва Шахтаря у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі вже не зможе покращити своє турнірне становище – "гірники" залишають єврокубки, посівши четверте місце у групі.

Шахтар – Шериф дивитись онлайн трансляцію

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Але матч має інтригу. Чи зможе Шахтар взяти реванш у Шерифа за поразку у першому турі? Чи український тренер молдавського клубу Юрій Вернідуб знову зможе налаштувати свою команду на принципове протистояння з "гірниками"?

Букмекери Parimatch вважають фаворитом український клуб. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить 1.75, на нічию – 3.80, на перемогу Шеріфа – 5.00.

Імовірність результату матчу з котирувань Parimatch:

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  • перемога Шахтаря – 55%
  • нічия – 26%
  • перемога Шерифа – 19%

Розклад трансляцій матчу Шахтар – Шериф:

  • Мегого
  • Матч! Футбол 3 (Росія)
  • 5 GOLD Ізраїль
  • Arena Sport 10 Хорватія
  • Arena Sport 4Сербія
  • beIN Connect Франція
  • BT Sport Extra 4
  • C Більше Streaming Фінляндія
  • C Більше Streaming Швеція
  • Cosmote Sport 9 Греція
  • Cytavision Sports 7
  • DAZN Канада, Німеччина
  • Eleven Sports 6 Португалія
  • EXXEN Digital Туреччина
  • Paramount+ США
  • Pickx+ Sports 6
  • Polsat Sport Premium 6
  • Prime TV Молдова
  • Sky Sport 255 Італія
  • Sky Sport 7 Австрія
  • TSN Malta 7
  • ViaPlay Данія

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