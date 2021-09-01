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Росія – Хорватія: прогноз на битву за чемпіонат світу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 вересня, 15:52
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Хто фаворит матчу, скільки голів буде забито і хто стане героєм поєдинку. Котирування матчу відбору на ЧС-2022
Збірна Хорватії - невеликий фаворит матчу відбору на ЧС-2022
Збірна Хорватії - невеликий фаворит матчу відбору на ЧС-2022

Сьогодні відбудеться зустріч лідерів групи H відбору на чемпіонат світу 2022 року. На арені "Лужники" в Москві о 21:45 стартує матч Росія – Хорватія.

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Після трьох турів а активі команд по 6 очок. На одне очко менше у Словаччини.

Хто фаворит матчу Росія – Хорватія? Експерти букмекерських контор називають поєдинок рівним. Хорвати – мінімальні фаворити. Коефіцієнт на перемогу гостей встановлений на рівні 2.75, тоді як на перемогу господарів він 2.80, а на нічию – 3.15.

Імовірність результату матчу за котируваннями букмекерів:

  • перемога збірної Росії – 34%
  • нічия – 31%
  • перемога збірної Хорватії – 35%

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Скільки голів буде забито? Аналітики букмекерських контор прогнозують, що матч буде "на менше". Тобто сьогодні глядачі, найімовірніше, не побачать трьох голів. Коефіцієнт на це – 1.72 (ймовірність 56%), а котирування на три і більше голи – 2.20 (ймовірність 44%).

Хто заб'є гол? Експерти індустрії беттінга називають таких футболістів серед фаворитів на авторство голу сьогодні:

  • Андрій Крамарич (Хорватія) – 3.30
  • Іван Перишич (Хорватія) – 3.50
  • Федір Смолов (Росія) – 3.70
  • Нікола Влашич (Хорватія) – 3.80
  • Олексій Міранчук (Росія) – 4.20

Читайте також: Росія – Хорватія: де і о котрій дивитися відбірковий матч ЧС-2022

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