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Роналду приборкує зграю вовків: де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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3 січня, 08:45
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Ман Юнайтед наблизиться до топ-четвірки АПЛ у разі перемоги над Вулвз
Кріштіану Роналду розриває за Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду розриває за Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

У чемпіонаті Англії сьогодні пройде останній поєдинок 21 туру – Манчестер Юнайтед прийме Вулверхемптон. Матч пройде у Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Початок – о 19:30.

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Де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Трансляція Манчестер Юн. – Вулверхемптон
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "червоні дияволи" мають значно більше шансів на успіх. Котирування на перемогу команди Ральфа Рангніка рівні 1.59, тоді як на "вовків" – 6.30. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 4.00. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Манчестер Юнайтед – 59%
  • нічия – 25%
  • перемога Вулверхемптону – 16%

До речі, останнім часом феєрит за МЮ літній початківець Кріштіану Роналду. В останніх дев'яти іграх АПЛ португалець відзначився 5 голами та 3 асистами. Якщо ви вірите, що CR7 вразить ворота гостей, то коефіцієнт на його гол дорівнює 1.90 (приблизно 50%). Дубль Кріштіану оцінюють у 5.60.

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Роналду та компанія мають намір ударно завершити 2021 рік
Роналду та компанія мають намір ударно завершити 2021 рік / Фото: Getty Images

Манчестер Юнайтед відстає від топ-четвірки лише на 4 очки, займаючи сьоме місце. Втім, манкуніанці (як і Тоттенхем) зіграли на дві гри менше, ніж Арсенал, тому за втраченими очками саме вони є фаворитами у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів.

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Вулверхемптон же розташувався неподалік МЮ. "Вовки" зараз дев'яті, відстаючи від "червоних дияволів" на шість пунктів. Команду лихоманить останнім часом, адже в останніх 9 іграх АПЛ Вулвз здобув по три перемоги, нічиї та поразки.

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ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Манчестер Юнайтед

Сьогодні

19:30

Вулверхемптон

1.59

4.00

6.30

Челсі

5 січ

21:45

Тоттенгем

2.12

3.40

3.65

Арсенал

6 січ

21:45

Ліверпуль

2.23

3.65

3.05
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