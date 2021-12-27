Роналду проти шейхів: чи зможе найбагатший клуб світу здолати Манчестер Юнайтед?

Кирило Круторогов ставить те, що Манчестер Юнайтед всуху обіграє Ньюкасл. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Вчора в Англії відзначався Boxing Day, а з ним стартував і 19 тур АПЛ. Коронавірус змусив усунути кілька ігор, проте остання зустріч туру має пройти за розкладом. В очікуванні матчу Ньюкасл – Манчестер Юнайтед пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НЬЮКАСЛ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

27 грудня, неділя, о 22:00, Setanta Sports

Котирування Parimatch на результат: 7.30 – 4.60 – 1.47

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Найбагатший клуб світу з огляду на стан його власника Ньюкасл зустрінеться з клубом, який тривалий час оцінювався як найдорожчий у світі. Щоправда, поки що саудівський шейх ще не почав вкладати величезні суми у посилення "чорно-білої" команди, тому "сороки" все ж таки не перебувають серед претендентів на медалі чемпіонату.

Більш того, перед матчем останнього туру першого кола вони розташовуються в зоні вильоту, відстаючи від рятувальної позиції на три очки, та ще й зігравши на два матчі більше, ніж Уотфорд, що йде на ній. Можна вважати, що наприкінці року Ньюкасл потрапив у лещата дуже складного календаря.

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Вони програли три матчі поспіль сильним суперникам – Лестеру, Ліверпулю та Ман Сіті із загальним рахунком 1:11, а тепер зустрінуться і з МЮ. На своєму полі "чорно-білі" цього сезону АПЛ перемогли лише раз. Досі травмовані Дамметт, Фернандес та Льюїс.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті. Фото другого тайму / Фото: Getty Images, Reuters

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"Манкуніанці" знаходяться на шостому місці турнірної таблиці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на п'ять очок, але зігравши на два тури менше, ніж Арсенал, який там йде. Після відставки Сульшера вони жодного разу не програли у шести матчах, двічі зігравши внічию. Погба, як і раніше, відновлюється від травми.

ПРОГНОЗ: МЮ – очевидні переможці. Думаю, вони переможуть, мабуть, без великої результативності – ТМ 2,5, можливо, всуху.

Котирування Parimatchна ці результати: