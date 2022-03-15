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Роналду проти Мадрида: де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 березня, 10:04
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На стадіоні "Олд Траффорд" зіграють одні з найкращих команд Європи. Перша дуель між Атлетіко та МЮ завершилася нічиєю 1:1

На вівторок, 15 березня, призначено два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній зустрічі дня Манчестер Юнайтед прийме Атлетіко. Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Атлетіко? У прямій трансляції поєдинок буде доступний на Мегого . Тим часом букмекери назвали фаворита протистояння.

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На їхню думку, більше шансів на вихід до 1/4 фіналу має МЮ . Коефіцієнт на підсумковий успіх манкуніанців становить 1.57 , а на мадридців – 2.50 .

Якщо говорити про конкретний матч, то перемога англійців оцінюється в 2.20 , а успіх Атлетіко – у 3.70 . На нічию виставлено коефіцієнт 3.25 . Нагадаємо, що перша очна дуель завершилася з рахунком 1:1.

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Обидва колективи мають деякі проблеми у своїх лігах. МЮ йде на п'ятому місці та відстає від Арсеналу на бал. Щоправда, "каноніри" зіграли аж на три матчі менше. Атлетіко ж на четвертому рядку і випереджає Бетіс лише на два пункти.

Кадрові проблеми серйозніші в іспанців. Атлетіко сьогодні не зможе розраховувати на Васса, Кунью, Врсалько та Лемара. У манкуніанців лише одна втрата – Скотт Мактоміней ризикує пропустити цю дуель.

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