Пригоди Моуріньо на Хортиці: чи зможе Зоря зупинити Рому?

Луганська команда є аутсайдером в дуелі з представником Серії А, однак до розгрому справа не повинна дійти

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Сьогодні пройдуть матчі 2 туру групового раунду Ліги Конференцій 2021/2022. Свій поєдинок проведе і єдиний представник України в турнірі. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Рома доступна у нас на сайті.

Гра пройде в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок – о 19:45. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом зустрічі.

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На їхню думку, Рома – беззаперечний фаворит дуелі. Коефіцієнт на успіх гостей дорівнює приблизно 1.35, тоді як перемога команди Скрипника оцінює від 7.70 до 8.90. Імовірність нічиї ж становить приблизно 5.10.

Компанія Зоря Нічия Рома Parimatch 8.70 5.20 1.35 Favbet 8.40 5.30 1.37 Vbet 8.70 5.10 1.38 1xbet 7.70 5.10 1.33 Marsbet 8.90 4.90 1.38

Правда, розгрому букмекери не очікують, адже ставка на Рому з форою (-2,5) дорівнює аж 3.45. Крім того, ймовірність того, що обидві команди заб'ють, становить 1.86. Правда, коефіцієнт на непрограш луганчан досить високий – 3.15.

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Відзначимо, що команди по-різному стартували в Лізі Конференцій. Підопічні Моуріньо легко розправилися з софійським ЦСКА (5:1), тоді як Зоря поступилася на виїзді Буде-Глімт (1:3).

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Зоря і Рома раніше не зустрічалися, проте тренер римлян Жозе Моуріньо двічі перетинався з луганцями. Під час перебування тренером Манчестер Юнайтед португалець двічі здолав Зорю в Лізі Європи – 2:0 в Одесі та 1:0 в Манчестері. У Роми ж поки рівна статистика з українськими командами – по 6 перемог і поразок в 12-ти матчах.