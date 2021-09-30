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Пригоди Моуріньо на Хортиці: чи зможе Зоря зупинити Рому?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 вересня, 16:50
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Луганська команда є аутсайдером в дуелі з представником Серії А, однак до розгрому справа не повинна дійти
/ Фото: Getty Images

Сьогодні пройдуть матчі 2 туру групового раунду Ліги Конференцій 2021/2022. Свій поєдинок проведе і єдиний представник України в турнірі. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Рома доступна у нас на сайті.

Гра пройде в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок – о 19:45. Тим часом, букмекери визначилися з фаворитом зустрічі.

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На їхню думку, Рома – беззаперечний фаворит дуелі. Коефіцієнт на успіх гостей дорівнює приблизно 1.35, тоді як перемога команди Скрипника оцінює від 7.70 до 8.90. Імовірність нічиї ж становить приблизно 5.10.

Компанія Зоря Нічия Рома
Parimatch 8.705.201.35
Favbet 8.405.301.37
Vbet 8.705.101.38
1xbet 7.705.101.33
Marsbet 8.904.901.38

Правда, розгрому букмекери не очікують, адже ставка на Рому з форою (-2,5) дорівнює аж 3.45. Крім того, ймовірність того, що обидві команди заб'ють, становить 1.86. Правда, коефіцієнт на непрограш луганчан досить високий – 3.15.

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Відзначимо, що команди по-різному стартували в Лізі Конференцій. Підопічні Моуріньо легко розправилися з софійським ЦСКА (5:1), тоді як Зоря поступилася на виїзді Буде-Глімт (1:3).

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Зоря і Рома раніше не зустрічалися, проте тренер римлян Жозе Моуріньо двічі перетинався з луганцями. Під час перебування тренером Манчестер Юнайтед португалець двічі здолав Зорю в Лізі Європи – 2:0 в Одесі та 1:0 в Манчестері. У Роми ж поки рівна статистика з українськими командами – по 6 перемог і поразок в 12-ти матчах.

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