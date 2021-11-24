Останній шанс на євровесну! Букмекери зовсім не вірять у Шахтар у битві з Інтером

Сьогодні відбудеться поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чинного віце-чемпіона України. Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера. Зустріч проходитиме у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 19:45.
Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Інтер буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у міланській битві.
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На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Сімоне Індзагі. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.33, тоді як на підопічних Де Дзербі виставлено коефіцієнт 10.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.60.
Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.53, тоді як на "менше" можна поставити за 2.52.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.83. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:
- Лаутаро Мартінес – 1.90
- Едін Джеко – 2.00
- Хакан Чалханоглу – 2.80
- Іван Перішич – 2.80
- Ніколо Барелла – 4.00
- Педріньо – 4.50
- Фернандо – 4.50
- Тете – 5.00
- Марцело Брозович – 5.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- заб'є гравець із заміни – 2.50
- буде пенальті – 2.60
- Інтер виграє в 3 і більше голів – 3.05
- Шахтар не програє – 3.45
- червона картка – 4.95
- буде автогол – 8.00
- один із гравців оформить хет-трик – 15.00
Інтер утримує друге місце у групі D, на яке він вийшов після двох перемог над Шерифом у минулих турах. Відставання від Реала становить два очки, а молдовський чемпіон іде в одному балі позаду.
Перемога у звітному матчі разом із втратою очок від Шерифа гарантує підопічним Індзагі вихід у плей-офф ЛЧ. А ось Шахтарю не позаздриш. Команда Роберто Де Дзербі взяла лише одне очко у чотирьох іграх і у разі невиграшу у Мілані достроково завершить свій євросезон.
Саме у першій зустрічі цих команд у групі "Шахтар" і набрав єдиний бал у цій Лізі чемпіонів. Поєдинок завершився нульовою нічиєю на НСК "Олімпійський".