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Останній шанс на євровесну! Букмекери зовсім не вірять у Шахтар у битві з Інтером

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
24 листопада, 10:45
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Донецький клуб йде на останньому місці в групі та у разі втрати очок на "Джузеппе Меацца" достроково вилетить з єврокубків
Роберто Де Дзербі повертається до Італії та зіграє зі своїм співвітчизником Сімоне Індзагі
Роберто Де Дзербі повертається до Італії та зіграє зі своїм співвітчизником Сімоне Індзагі / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чинного віце-чемпіона України. Донецький Шахтар зіграє проти міланського Інтера. Зустріч проходитиме у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 19:45.

Інтер vs Шахтар
Інтер vs Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

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Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Інтер буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у міланській битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Сімоне Індзагі. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.33, тоді як на підопічних Де Дзербі виставлено коефіцієнт 10.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.60.

Донецький Шахтар зіграв внічию з Інтером
Донецький Шахтар зіграв внічию з Інтером / Фото: Reuters

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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.53, тоді як на "менше" можна поставити за 2.52.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.83. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Лаутаро Мартінес – 1.90
  • Едін Джеко – 2.00
  • Хакан Чалханоглу – 2.80
  • Іван Перішич – 2.80
  • Ніколо Барелла – 4.00
  • Педріньо – 4.50
  • Фернандо – 4.50
  • Тете – 5.00
  • Марцело Брозович – 5.00

Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес / Фото: Reuters

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • заб'є гравець із заміни – 2.50
  • буде пенальті – 2.60
  • Інтер виграє в 3 і більше голів – 3.05
  • Шахтар не програє – 3.45
  • червона картка – 4.95
  • буде автогол – 8.00
  • один із гравців оформить хет-трик – 15.00

Інтер утримує друге місце у групі D, на яке він вийшов після двох перемог над Шерифом у минулих турах. Відставання від Реала становить два очки, а молдовський чемпіон іде в одному балі позаду.

Перемога у звітному матчі разом із втратою очок від Шерифа гарантує підопічним Індзагі вихід у плей-офф ЛЧ. А ось Шахтарю не позаздриш. Команда Роберто Де Дзербі взяла лише одне очко у чотирьох іграх і у разі невиграшу у Мілані достроково завершить свій євросезон.

Саме у першій зустрічі цих команд у групі "Шахтар" і набрав єдиний бал у цій Лізі чемпіонів. Поєдинок завершився нульовою нічиєю на НСК "Олімпійський".

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