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Останній бій Луческу у Лізі чемпіонів! Прогноз експерта на матч Бенфіка – Динамо

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
8 грудня, 21:42
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Кирило Круторогов дає свій прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів. Слухаємо коментатора!
Динамо у Києві мало не обіграло Бенфіку
Динамо у Києві мало не обіграло Бенфіку / Фото: Getty Images

Сьогодні – останній цього сезону матч "біло-синіх" у Лізі чемпіонів. Дивитись онлайн матч Бенфіка – Динамо можна на нашому сайті з 22:00 у вигляді текстової трансляції з відеоповторами голів.

Бенфіка – Динамо
Ліга чемпіонів, 8 грудня, середа о 22:00, Мегого

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Якщо згадувати перше протистояння цих команд, яке завершилося нульовою нічиєю, у пам'яті спливають останні хвилини, коли кияни могли вирвати перемогу, але гол був скасований через офсайд.

До шостого туру "біло-сині" втратили шанси навіть на Лігу Європи, а Бенфіка, яка йде третьою, може кваліфікуватися і в плей-оф Ліги чемпіонів, але для цього обов'язково Динамо вийде на поле "Да Луж" без будь-якого тиску за результат що дозволить зіграти максимально розкуто.

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Не допоможе українській команді Томаш Кендзера, у якого виявили коронавірус. Найімовірніше, в основі його замінить Тимчик. Останні два матчі підопічні Луческу проводили на виїзді та обіграли Минай та Верес без пропущених голів.

Цікаво, що остання гостьова перемога киян в основному раунді Ліги чемпіонів була у листопаді 2015-го, якраз у Португалії – над Порту. З того часу Динамо не перемагало у ЛЧ на виїзді дев'ять матчів поспіль.

Бенфіка у своєму чемпіонаті йде на третьому місці, відстаючи від лідерів на чотири очки. Напередодні вони програли вдома конкуренту Спортінгу у дербі (1:3) і у разі невдачі з Динамо Жорже Жезуш може бути відправлений у відставку. Веріссімо, Піньо та Радоньїч не зіграють через травми.

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ПРОГНОЗ. Чомусь стійке відчуття, що команда Луческу не програє. Також, очікую, що кияни заб'ють щонайменше один гол.

Котирування Parimatch :

  • перемога Бенфіки – коефіцієнт 1.41
  • нічия – 5.10
  • перемога Динамо – коефіцієнт 7.90

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