Полякова, Кучма чи Янукович: несподівані кандидати на президентські вибори-2024

Усього через два роки, 2024-го, в Україні мають пройти чергові вибори Президента. Саме тоді добігає кінця п'ятирічний строк Володимира Зеленського, який був обраний головним головнокомандувачем країни у 2019 році.
При цьому саме Володимир Зеленський вважається фаворитом виборів Президента України 2024 року. Його головними конкурентами є екс-спікер Верховної Ради. Дмитро Разумков та колишній Президент країни Петро Порошенко.
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Крім того, у букмекерів з'являються й несподівані кандидатури на цей посаду. Наприклад, Parimatchдає коефіцієнт 50.00 на те, що наступником Володимира Зеленського стане журналіст Дмитро Гордон.
Також можна поставити і на те, що Президентом України буде Ольга Полякова. Коефіцієнт на популярну співачку становить 250, що дорівнює ймовірності 0,2%.
Інші букмекери поринули у минуле, оцінивши прихід до влади екс-президентів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Котирування на обох дорівнюють 500.00 (імовірність 0,1%).
Нагадаємо, що Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році, вигравши у другому турі голосування у чинного на той момент глави держави Петра Порошенка. За колишнього актора студії "Квартал-95" віддали свої голоси 73,22% виборців, тоді як за його опонента – 24,45%.