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Полякова, Кучма чи Янукович: несподівані кандидати на президентські вибори-2024

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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18 січня, 14:00
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Букмекери оцінюють можливість сенсаційних претендентів на посаду Президента. Серед них – два екс-головнокомандувачі країни, а також "Королева ночі"
Леонід Кучма, Ольга Полякова та Віктор Янукович розглядаються букмекерами як кандидати на пост Президента України
Леонід Кучма, Ольга Полякова та Віктор Янукович розглядаються букмекерами як кандидати на пост Президента України

Усього через два роки, 2024-го, в Україні мають пройти чергові вибори Президента. Саме тоді добігає кінця п'ятирічний строк Володимира Зеленського, який був обраний головним головнокомандувачем країни у 2019 році.

При цьому саме Володимир Зеленський вважається фаворитом виборів Президента України 2024 року. Його головними конкурентами є екс-спікер Верховної Ради. Дмитро Разумков та колишній Президент країни Петро Порошенко.

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Порошенко сам прибув на допит до ДБР і заявив, що не вважає угоду з державними шахтами злочином
Порошенко сам прибув на допит до ДБР і заявив, що не вважає угоду з державними шахтами злочином / Фото: ТАСС

Крім того, у букмекерів з'являються й несподівані кандидатури на цей посаду. Наприклад, Parimatchдає коефіцієнт 50.00 на те, що наступником Володимира Зеленського стане журналіст Дмитро Гордон.

Гордон запропонував перейменувати Україну. Фото: babel.ua
Гордон запропонував перейменувати Україну. Фото: babel.ua

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Також можна поставити і на те, що Президентом України буде Ольга Полякова. Коефіцієнт на популярну співачку становить 250, що дорівнює ймовірності 0,2%.

Оля Полякова показала 3 ефектних образа на концерті
Оля Полякова показала 3 ефектних образа на концерті "З Днем народження, Україно!" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інші букмекери поринули у минуле, оцінивши прихід до влади екс-президентів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Котирування на обох дорівнюють 500.00 (імовірність 0,1%).

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Президент Украины Виктор Янукович. Фото: М. Маркив
Президент Украины Виктор Янукович. Фото: М. Маркив "Как президент страны, он в решающей степени влиял на развитие ситуации в стране. Целый ряд его действий и решений были проблемными и вызвали разные последствия, например, ситуацию с европейской интеграцией, с Россией, с Майданом. Однако, по итогам года, он остался в выигрыше", – считает Владимир Фесенко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році, вигравши у другому турі голосування у чинного на той момент глави держави Петра Порошенка. За колишнього актора студії "Квартал-95" віддали свої голоси 73,22% виборців, тоді як за його опонента – 24,45%.

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