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Чи підійметься біткоїн до 40 тисяч доларів? Неоднозначний прогноз на лютий

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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30 січня, 06:54
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У січні біткоїн опустився до 36 тисяч доларів і не може відновити позиції. Прогноз букмекерів на подальший рух курсу
Біткоїн продовжує своє падіння ще з грудня
Біткоїн продовжує своє падіння ще з грудня / Фото: Getty Images

Крипторинок пережив великий сплеск минулого року. Буквально за десять місяців курс біткоїну піднявся з 29 тисяч до 69К у листопаді, встановивши рекорд. Також суттєве зростання показали інші криптовалюти.

Проте у грудні майже всі валюти обвалилися буквально за одну ніч. Курс біткоїну впав спочатку до 45 тисяч доларів, а в середині січня взагалі опустився до 36 тисяч. Експерти вважають, що настав хрест смерті біткоїну.

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З 21 січня курс BTC ніяк не може піднятися вище за позначку 40 тисяч і до початку лютого вже навряд чи це зробить. Цієї ночі біткоїн торгувався за 38К доларів.

Графік курсу біткоїну у січні 2022 року

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Тим часом, букмекери вже прогнозують, чи підійметься біткоїн за лютий. На їхню думку, до 1 березня курс біткоїну може перевищити позначку 40 тисяч доларів. Коефіцієнт цього дорівнює 1.70, що у відсотковому вираженні дорівнює приблизно 56%.

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До речі, нещодавно видання Business Insider передбачило смерть крипторинку у 2022 році. На їхню думку, на біткоїн очікує "льодовиковий період", а одним із аргументів на користь кризи індустрії називає підвищення відсоткових ставок ФРС США.

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