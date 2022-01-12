Перше Ель Класіко для Хаві: анонс матчу Барселона – Реал

Кирило Круторогов ставить на те, що Барселона та Реал зіграють унічию та зможуть забити друг одному. Анонс та прогноз на матч Суперкубка Іспанії

Карло Анчелотті (ліворуч) та Хаві Ернандес (праворуч) вперше зійдуться один з одним у ролі тренерів / Фото: Reuters

Сьогодні стартує Суперкубок Іспанії. У першому півфіналі на глядачів чекає одразу супердербі Ель Класіко – Барселона поміряється силами з Реалом. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

12 січня, середа, о 21:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 3.80 – 3.85 – 1.94

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Перша серія міні-турніру за Суперкубок Іспанії, в якій зустрінуться чинний володар Кубка країни та срібний призер чемпіонату. Відбудеться він у Саудівській Аравії, у такий спосіб іспанські футбольні функціонери працюють над поповненням своєї скарбниці.

Це буде перше Ель Класіко для Хаві-тренера. Каталонці 24 рази змагалися за Суперкубок, здобувши його 13 разів, мадридці мали 16 спроб і завоювали 11 трофеїв. Барса йде на шостому місці чемпіонату, відстаючи від лідируючого Реала аж на 17 очок, але зігравши на матч менше.

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Тоді як до зони Ліги чемпіонів їм не вистачає лише одного бала. В останніх шести матчах "блаугранас" не програвали, але втратили очки з Осасуною, Севільєю та Гранадою перед виїздом до Саудівської Аравії. Френкі де Йонг, Фаті, Араухо та Серхі Роберто все ще не повернулися до складу.

Барселона / Фото: REUTERS

Новачок Ферран Торрес отримав офіційний дозвіл на виступ за каталонців, а Педрі вилікувався від коронавірусу, хоча участь обох все одно під питанням. Реал у чемпіонаті відірвався від Севільї на п'ять очок, зігравши на матч більше. В останніх чотирьох матчах вони пропускали голи. Карвахаль, Бейл, Йовіч та Діас відсутні.

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ПРОГНОЗ: Складний для прогнозу матч. Реал начебто виглядає кращим, а для Барселони Хаві це буде перевірка на спроможність. Здається, каталонці легкого життя супернику не дадуть. Чекаю, що заб'ють обидві команди. Не виключаю, що в основний час буде нічия.

Котирування Parimatch на ці результати: