На радість Мессі та Неймару: букмекери визначили фаворита The International 10

Уже сьогодні в столиці Румунії стартує 10-ий чемпіонат світу з відеогри Dota 2. Грандіозний івент The International 10 пройде в Бухаресті на "Національному стадіоні".
Участь у події візьмуть 18 найкращих команд світу, які розбилися на дві групи по дев'ять. Перші поєдинки турніру почнуться вже о 10:00. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на перемогу в TI10.
На їхню думку, фаворитом івенту є китайська команда PSG.LGD, що спонсорується футбольним клубом ПСЖ. Коефіцієнт на її тріумф дорівнює 3.05. Головними конкурентами колективу бачаться Evil Geniuses зі США та Team Secret з Європи. Імовірність їх перемоги становить 5.50.
- PSG.LGD – 3.05
- Evil Geniuses – 5.50
- Team Secret – 5.50
- Virtus.pro – 9.00
- OG – 9.00
- Vici Gaming – 10.00
- Elephant – 10.00
- Invictus Gaming – 17.00
- T1 – 20.00
- Team Aster – 20.00
- Alliance – 25.00
- Quincy Crew – 27.50
- Team Spirit – 30.00
- Fnatic – 30.00
- Beastcoast – 50.00
- Thunder Predator – 65.00
- Team Undying – 65.00
- SG esports – 350.00
Також можна зробити ставку на те, що у The International з'явиться новий чемпіон – 1.34. З учасників цьогорічної події раніше чемпіонат світу з Dota 2 вигравали Invictus Gaming, Alliance, Evil Geniuses та OG.
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Призовий фонд події становить 40 мільйонів доларів. Майже половину з них (18 млн) отримає переможець. Відзначимо, що в російському колективі Team Spirit будуть представлені два українці. Мова про Іллю Мулярчука та Мирослава Колпакова.