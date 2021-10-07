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На радість Мессі та Неймару: букмекери визначили фаворита The International 10

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 жовтня, 08:30
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Китайська команда, яку спонсорує ПСЖ, має найбільші шанси на перемогу на чемпіонаті світу з Dota 2
Колектив PSG.LGD - головний фаворит чемпіонату The International 10
Колектив PSG.LGD - головний фаворит чемпіонату The International 10 / Фото: dota2.com

Уже сьогодні в столиці Румунії стартує 10-ий чемпіонат світу з відеогри Dota 2. Грандіозний івент The International 10 пройде в Бухаресті на "Національному стадіоні".

Участь у події візьмуть 18 найкращих команд світу, які розбилися на дві групи по дев'ять. Перші поєдинки турніру почнуться вже о 10:00. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на перемогу в TI10.

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Бухарест прийме The International 10
Бухарест прийме The International 10 / Фото: Getty Images

На їхню думку, фаворитом івенту є китайська команда PSG.LGD, що спонсорується футбольним клубом ПСЖ. Коефіцієнт на її тріумф дорівнює 3.05. Головними конкурентами колективу бачаться Evil Geniuses зі США та Team Secret з Європи. Імовірність їх перемоги становить 5.50.

  • PSG.LGD – 3.05
  • Evil Geniuses – 5.50
  • Team Secret – 5.50
  • Virtus.pro – 9.00
  • OG – 9.00
  • Vici Gaming – 10.00
  • Elephant – 10.00
  • Invictus Gaming – 17.00
  • T1 – 20.00
  • Team Aster – 20.00
  • Alliance – 25.00
  • Quincy Crew – 27.50
  • Team Spirit – 30.00
  • Fnatic – 30.00
  • Beastcoast – 50.00
  • Thunder Predator – 65.00
  • Team Undying – 65.00
  • SG esports – 350.00

Також можна зробити ставку на те, що у The International з'явиться новий чемпіон – 1.34. З учасників цьогорічної події раніше чемпіонат світу з Dota 2 вигравали Invictus Gaming, Alliance, Evil Geniuses та OG.

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Призовий фонд події становить 40 мільйонів доларів. Майже половину з них (18 млн) отримає переможець. Відзначимо, що в російському колективі Team Spirit будуть представлені два українці. Мова про Іллю Мулярчука та Мирослава Колпакова.

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