На радість Мессі та Неймару: букмекери визначили фаворита The International 10

Китайська команда, яку спонсорує ПСЖ, має найбільші шанси на перемогу на чемпіонаті світу з Dota 2

Колектив PSG.LGD - головний фаворит чемпіонату The International 10 / Фото: dota2.com

Уже сьогодні в столиці Румунії стартує 10-ий чемпіонат світу з відеогри Dota 2. Грандіозний івент The International 10 пройде в Бухаресті на "Національному стадіоні".

Участь у події візьмуть 18 найкращих команд світу, які розбилися на дві групи по дев'ять. Перші поєдинки турніру почнуться вже о 10:00. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на перемогу в TI10.

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Бухарест прийме The International 10 / Фото: Getty Images

На їхню думку, фаворитом івенту є китайська команда PSG.LGD, що спонсорується футбольним клубом ПСЖ. Коефіцієнт на її тріумф дорівнює 3.05. Головними конкурентами колективу бачаться Evil Geniuses зі США та Team Secret з Європи. Імовірність їх перемоги становить 5.50.

PSG.LGD – 3.05

– 3.05 Evil Geniuses – 5.50

– 5.50 Team Secret – 5.50

– 5.50 Virtus.pro – 9.00

– 9.00 OG – 9.00

– 9.00 Vici Gaming – 10.00

– 10.00 Elephant – 10.00

– 10.00 Invictus Gaming – 17.00

– 17.00 T1 – 20.00

– 20.00 Team Aster – 20.00

– 20.00 Alliance – 25.00

– 25.00 Quincy Crew – 27.50

– 27.50 Team Spirit – 30.00

– 30.00 Fnatic – 30.00

– 30.00 Beastcoast – 50.00

– 50.00 Thunder Predator – 65.00

– 65.00 Team Undying – 65.00

– 65.00 SG esports – 350.00

Також можна зробити ставку на те, що у The International з'явиться новий чемпіон – 1.34. З учасників цьогорічної події раніше чемпіонат світу з Dota 2 вигравали Invictus Gaming, Alliance, Evil Geniuses та OG.

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Призовий фонд події становить 40 мільйонів доларів. Майже половину з них (18 млн) отримає переможець. Відзначимо, що в російському колективі Team Spirit будуть представлені два українці. Мова про Іллю Мулярчука та Мирослава Колпакова.