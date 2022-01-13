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На шляху до Челсі: прогноз коментатора на матч Ліверпуль – Арсенал

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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13 січня, 11:20
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Кирило Круторогов ставить те, що Ліверпуль всуху обіграє Арсенал. Анонс та прогноз на матч Кубка англійської ліги
Діогу Жота стане головною атакувальною силою Ліверпуля у грі з Арсеналом
Діогу Жота стане головною атакувальною силою Ліверпуля у грі з Арсеналом / Фото: Getty Images

У середу визначився перший фіналіст Кубку англійської ліги. Ним став Челсі, який вдруге здолав Тоттенхем. А сьогодні пройде перша дуель у другому півфіналі, де поборються Ліверпуль та Арсенал. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЛІВЕРПУЛЬ – АРСЕНАЛ
13 січня, четвер, о 21:45, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 1.95 – 4.10 – 3.60

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Номінально матч-відповідь між цими командами став першим, оскільки тиждень тому команди не зустрілися через численні кадрові втрати "мерсисайдців", зокрема, через коронавірус. Хоча Юрген Клопп, як і раніше, не розраховує на велику кількість виконавців.

Мане, Салах та Кейта на Кубку Африки, Орігі, Елліотт та Філліпс травмовані, а участь Фірміно, Аліссона та Александра-Арнольда все ще під питанням через коронавірус.

Ліверпуль у неймовірному поєдинку обіграв Лестер і вийшов у півфінал Кубка ліги
Ліверпуль у неймовірному поєдинку обіграв Лестер і вийшов у півфінал Кубка ліги / Фото: Reuters

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В останніх п'яти матчах Ліверпуль здобув лише одну впевнену перемогу – над Шрюсбері з третього дивізіону у кубковій зустрічі (4:1). У серії пенальті вони обіграли Лестер у попередньому раунді Кубка ліги, розписали нічиї з Тоттенхемом та Челсі, а також програли Лестеру в АПЛ.

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Арсенал змінив серію з п'яти перемог мінісерією з двох поразок – від Ман Сіті та сенсаційного від Ноттінгем Форрест у Кубку. У листопаді "каноніри" програли Ліверпулю 0:4 у матчі Прем'єр-ліги

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ПРОГНОЗ: Єдиним аргументом на користь лондонців є кадрові проблеми Ліверпуля. Хоча на своєму полі "мерсисайдці" є фаворитами. Думаю, господарі переможуть і, швидше за все, не пропустять.

Котирування Parimatch на цей результат:

  • Ліверпуль виграє всуху 3.55

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