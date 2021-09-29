На що ставити в Лізі чемпіонів? Малиновський та Яремчук заб'ють, Роналду влаштує феєрію

Сьогодні завершиться другий тур групового раунду Ліги чемпіонів. Основна увага українських уболівальників буде прикута до Мюнхену, де зіграє чинний чемпіон України. Онлайн матчу Баварія – Динамо буде доступний на нашому сайті. Початок – о 22:00.
Також сьогодні пройдуть ще сім ігор Ліги чемпіонів. У кожній з них будуть свої фаворити, однак для любителів ставок буде цікаво пошукати сенсації.
Раніше ми запропонували читачеві п'ять авантюрних прогнозів на матч Баварія – Динамо. Тепер же пропонуємо поглянути на ризиковані ставки в інших іграх, які можуть зайти сьогодні. Головний критерій – коефіцієнт вище 2.50.
АТАЛАНТА – ЯНГ БОЙЗ
1.47 – 4.90 – 6.70
Ставка: гол Руслана Малиновського
Коефіцієнт: 3.00
Український хавбек демонструє круту форму і намагається всіма силами показати несправедливість свого невиклику в збірну України. В останніх двох іграх Руслан оформив гол+пас і немає сумнівів, що сьогодні він повинен бути в старті. Повіримо в нашого земляка в грі проти аутсайдера групи, який здивував в першому турі перемогою над МЮ!
ЗЕНІТ – МАЛЬМЕ
1.48 – 4.70 – 7.00
Ставка: непрограш Мальме
Коефіцієнт: 2.72
Зеніт впевнено йде в чемпіонаті і непогано відіграв перший тур проти Челсі, проте пітерська команда привчила до фейлів проти аутсайдерів. У минулому році росіяни двічі поступилися Брюгге, в позаминулому несподівано програли путівку в ЛЄ Бенфіці. Мальме – досить міцний горішок, щоб відвезти з Росії очки.
ЮВЕНТУС – ЧЕЛСІ
1.47 – 4.90 – 6.70
Ставка: Челсі заб'є 2 і більше голів
Коефіцієнт: 2.50
Захист туринців зараз виглядає вкрай погано, пропускаючи в кожному матчі Серії А. Немає сумнівів, що у такої багатої атаки як у Челсі буде чимало шансів забити. Причому, не раз. Ставка на два і більше голів гостей виглядає логічно.
МЮ – ВІЛЬЯРРЕАЛ
1.56 – 4.30 – 6.40
Ставка: дубль Кріштіану Роналду
Коефіцієнт: 3.75
Юнайтед провалив перший тур проти Янг Бойз і тепер змушений набирати очки по максимуму. Домашня гра проти Вільярреала – непоганий шанс почати вдалу серію і заодно помститися за поразку в фіналі Ліги Європи. А хто головна ударна сила англійців? Природно, Роналду повинен стати головною зіркою вечора на "Олд Траффорд".
БЕНФІКА – БАРСЕЛОНА
3.05 – 3.50 – 2.38
Ставка: гол Романа Яремчука
Коефіцієнт: 2.70
Барселона погано виглядає на старті сезону, тоді як Бенфіка поки не знає гіркоти поразки. Якби не низький коефіцієнт (1.58), поставили б на непрограш португальців. Втім, є всі підстави повірити в нашого співвітчизника Романа Яремчука, у якого нині йде гра в Португалії. Чому б не розписатися у воротах тер Штегена?
ЗАЛЬЦБУРГ – ЛІЛЛЬ
2.10 – 3.45 – 3.75
Ставка: перемога Лілля
Коефіцієнт: 3.75
Чемпіон Франції розчаровував на старті сезону і не найкращим чином почав Лігу чемпіонів, ледь не програвши Вольфсбургу. Однак тепер "доги" намацали свою гру, вигравши два матчі поспіль і піднявшись в турнірній таблиці. Перемога над австрійцями сьогодні повинна додати імпульсу французам для боротьби за плей-офф.
ВОЛЬФСБУРГ – СЕВІЛЬЯ
3.05 – 3.05 – 2.66
Ставка: Вольфсбург не пропустить
Коефіцієнт: 3.00
Німці ударно йдуть по сезону Бундесліги, маючи один з найкращих захистів у лізі. До минулого туру "зелено-білі" мали лише два пропущені м'ячі, але фіаско у грі з Хоффенхаймом (1:3) зіпсувало статистику. Можливо, німці збирали сили на Лігу чемпіонів? Севілья ж втратила гостроту в атаці після відходу Де Йонга, тому ставка на "сухар" Вольфсбурга має всі шанси на успіх.