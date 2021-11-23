Мюнхенський каток у Києві. Чи є шанси Динамо відібрати очки у Баварії?

Команда Мірчі Луческу є явним андердогом у домашньому протистоянні з німецьким грандом, який уже забезпечив собі путівку до плей-офф Ліги чемпіонів.

Динамо битиметься з Баварією вже на НСК Олімпійський / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чинного чемпіона України. Київське Динамо зіграє проти мюнхенської Баварії. Зустріч проходитиме на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 19:45.

Динамо – Баварія дивитись онлайн трансляцію матчу 23 листопада. Ліга чемпіонів

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Онлайн-трансляція матчу Динамо – Баварія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у київській битві.

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Юліана Нагельсманна. Ставки на перемогу гостей приймаються за 1.36, тоді як на команду Луческу виставлено коефіцієнт 8.70. Нічия ж оцінюється приблизно в 5.50.

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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.50, тоді як на "менше" можна поставити за 2.62.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.73. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Роберт Левандовскі – 1.40

Лерой Сане – 2.10

Томас Мюллер – 2.20

Кінгслі Коман – 2.20

Марсель Забітцер – 2.50

Леон Горецька – 2.80

Корентен Толіссо – 2.80

Марк Рока – 3.00

Альфонсо Девіс – 3.00

Віктор Циганков – 3.50

Ілля Шкурін – 3.50

Богдан Леднєв – 4.00

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

буде пенальті – 2.50

заб'є гравець із заміни – 2.50

червона картка – 4.60

Динамо не програє – 3.25

Баварія виграє у 3 та більше голів – 3.55

буде автогол – 8.50

один із гравців оформить хет-трик – 9.00

Баварія є однією з чотирьох команд у цій Лізі чемпіонів (разом з Аяксом, Ліверпулем та Ювентусом), які ще не втрачали очок і вже гарантували собі вихід у плей-офф. При цьому всі свої перемоги мюнхенці здобули з розгромним рахунком:

3:0 в гостях із Барселоною

в гостях із Барселоною 5:0 вдома з Динамо

вдома з Динамо 4:0 в гостях із Бенфікою

в гостях із Бенфікою 5:2 вдома з Бенфікою

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

Команді Нагельсманна достатньо здобути одне очко або дочекатися втрати від Барселони, щоб гарантувати собі перше місце у квартеті. А от на киян чекає сувора боротьба за євровесну, причому явно не лігочемпіонівську.

Команда Мірчі Луческу набрала лише один бал у минулих іграх (0:0 вдома з Бенфікою) і тепер відстає від другої Барселони на п'ять очок, а від португальців – на три. Поразка сьогодні може закрити перед "біло-синіми" путівку до євровесни.

Як Динамо розгромно поступилося Баварії у Мюнхені: