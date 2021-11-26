Ми – фаворити! Які шанси збірної України поїхати Катар? Прогноз букмекерів

Наша команда бачиться невеликим фаворитом у дуелі з Шотландією, проте ймовірність виходу на чемпіонат світу, як і раніше, низька

Збірна України / Фото: Getty Images

Сьогодні у Цюриху пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, де збірна України впізнала своїх суперників у вирішальних стадіях кваліфікації

У першій грі підопічні Олександра Петракова зіграють зі збірної Шотландії на виїзді. Якщо ж наша команда зуміє пройти "тартанову армію", то у фінальній сутичці за путівку до Катару "синьо-жовті" зіграють з Уельсом або Австрією.

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Тим часом букмекери вже встигли оцінити шанси збірної України в битві з шотландцями. На їхню думку, наша команда виглядає невеликим фаворитом дуелі. Коефіцієнт на тріумф підопічних Петракова дорівнює 2.40, тоді як на збірну Стіва Кларка виставлено коефіцієнт 2.84. Нічия в основний час оцінюється в 3.55.

Якщо ж говорити про фаворита на вихід у фінал, то ймовірність успіху України становить 1.78, шотландців – 2.05. Також експерти визначили фаворитів та інших парах стиків. На їхню думку, у разі успіху із Шотландією наша збірна у фіналі зіграє з Австрією.

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МАТЧ 1 2 Шотландія – Україна 2.05 1.78 Уельс – Австрія 1.97 1.84 Португалія – Туреччина 1.19 4.75 Росія – Польща 1.69 2.18 Швеція – Чехія 1.46 2.73 Італія – Північна Македонія 1.05 9.80

Букмекери знизили коефіцієнт на підсумковий вихід України на Мундіаль. Якщо ще вранці ймовірність становила 4.10, то нині коефіцієнт дорівнює 3.50. Щоправда, підсумкова невдача команди Петракова все одно котирується вище 1.34.

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Перші матчі пройдуть 25/26 березня, а другі – 29/30 березня. Переможці трьох фінальних матчів у підсумку і поїдуть до Катару на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.