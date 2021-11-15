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Ми фаворити та водночас аутсайдери! Шанси України на вихід у плей-офф відбору ЧС-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 листопада, 11:15
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Команда Олександра Петракова має обігравати Боснію та Герцеговину, але це їй ще не гарантує путівку у стики єврокваліфікації на Мундіаль
Фінляндія та Україна претендують на путівку до плей-офф відбору на ЧС-2022
Фінляндія та Україна претендують на путівку до плей-офф відбору на ЧС-2022

Завтра збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною в останньому поєдинку року. Зустріч відбудеться у Зениці, стартовий свисток пролунає о 21:45.

На жаль, доля другого місця у групі D залежить не лише від України, адже на цей момент цю позицію займає Фінляндія. Команда Маркку Канерви виграла у боснійців у суботу і відірвалася від підопічних Петракова на два пункти.

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Паралельно з матчем у Боснії та Герцеговині Фінляндія прийме вдома Францію, яка після розгрому Казахстану гарантувала собі пряму путівку на ЧС-2022. Українцям потрібна перемога у Зениці, а також втрата очок від фінів.

Букмекери ж не вірять в успіх "синьо-жовтих" у цій дуелі. Коефіцієнт на вихід України у стикові матчі становить 2.15, тоді як на Фінляндію приймаються ставки з ймовірністю 1.65. Боснія та Герцеговина вже втратила шанси на вихід на Мундіаль.

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Що ж до окремого матчу, то Україна є явним фаворитом у матчі з балканцями. Імовірність перемоги команди Петракова дорівнює 1.79, тоді як на Боснію та Герцеговину можна поставити за 4.75. Нічия ж оцінюється в 3.80.

Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

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При цьому Фінляндія є явним аутсайдером у битві з Францією. Цифри на перемогу підопічних Маркку Канерви дорівнюють аж 5.40, тоді як на нічию виставлено коефіцієнт 3.80, а на французів – 1.67.

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