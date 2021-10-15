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Мессі або Левандовскі, але не Роналду. Хто фаворит в боротьбі за Золотий м'яч-2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 жовтня, 13:25
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Букмекери вважають, що Ліонель Мессі зможе в всьоме стати найкращим гравцем року завдяки успіху на Копа Америка
Ліонель Мессі та Роберт Левандовскі - головні претенденти на Золотий м'яч-2021
Ліонель Мессі та Роберт Левандовскі - головні претенденти на Золотий м'яч-2021

В кінці минулого тижня France Football назвав імена 30 кандидатів на Золотий м'яч-2021. У минулому році нагорода не вручалася, оскільки організатори скасували її через пандемію коронавірусу.

До цього списку увійшли по п'ять гравців Челсі та Манчестер Сіті, які в минулому сезоні зійшлися в фіналі Ліги чемпіонів. Втім, серед фаворитів числяться інші футболісти. Букмекери вже визначилися з головними претендентами на нагороду.

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У Мессі шість "Золотих м'ячів" – це рекорд
У Мессі шість "Золотих м'ячів" – це рекорд

На їхню думку, боротьба за Золотий м'яч розгорнеться між форвардом ПСЖ Ліонелем Мессі та зіркою Баварії Робертом Левандовскі. Фаворитом є аргентинець (1.55), тоді як на успіх поляка виставлений коефіцієнт 3.30.

Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною
Роберт Левандовскі з компанією готові знову поглумитися над Барселоною / Фото: Getty Images

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Також в ТОП-5 фаворитів входять лідери Челсі Жоржиньо (6.00) і Нголо Канте (7.00), а також новачок Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду (10.00). Котирування на основних кандидатів виглядають так:

  1. Ліонель Мессі (ПСЖ) – 1.55
  2. Роберт Левандовскі (Баварія) – 3.30
  3. Жоржиньо (Челсі) – 6.00
  4. Нголо Канте (Челсі) – 7.00
  5. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 10.00
  6. Харрі Кейн (Тоттенхем) – 15.00
  7. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) – 15.00
  8. Джорджо Кьєлліні (Ювентус) – 15.00
  9. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 15.00
  10. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 17.00
  11. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 17.00
  12. Карім Бензема (Реал) – 20.00
  13. Луїс Суарес (Атлетико) – 25.00

Нагадаємо, що у 2021 році Ліонель Мессі разом з Барселоною виграв Кубок Іспанії, а також вперше став переможцем Копа Америка зі збірною Аргентини. Також аргентинець ставав кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Читайте також: Повний список українських претендентів на Золотий м'яч за всю історію

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У свою чергу Роберт Левандовскі став тріумфатором Бундесліги з Баварією і кращим бомбардиром сезону. Найтитулованішим можна назвати Жоржиньо, адже хавбек встиг з Челсі виграти Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а також стати чемпіоном Європи зі збірною Італії.

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