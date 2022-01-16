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Малиновський у гонитві за Скудетто: де дивитись матч Аталанта – Інтер та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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16 січня, 12:45
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Аталанті потрібно перемагати чинного чемпіона, щоб залишитися у "золотій" гонці
Руслан Малиновський вже забивав Інтеру цього сезону
Руслан Малиновський вже забивав Інтеру цього сезону / Фото: Getty Images

У неділю, 16 січня, пройде центральний поєдинок 22 туру Серії А. У битві зійдуться претенденти на чемпіонство Аталанта та Інтер. Матч відбудеться в Бергамо на стадіоні "Атлеті Адзуррі д'Італія". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Аталанта – Інтер? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Інтер є фаворитом матчу. Котирування на перемогу "неррадзурі" рівні 2.35, тоді як на Аталанту 2.95. Коефіцієнт на нічию становить 3.70. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Аталанти – 33%
  • нічия – 26%
  • перемога Інтера – 41%

Інтер є не лише чинним чемпіоном Італії, а й головним претендентом на перемогу цього сезону. "Неррадзурі" здобули вісім перемог поспіль та мають перевагу над Міланом в 1 бал. Щоправда, команда Піолі провела на один матч більше.

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Аталанта йде на 4 місці. Команда Гасперіні ділить його з Ювентусом, однак має дві гри у запасі. До Інтера ж бергамаскам аж вісім очок, тому їм потрібно лише перемагати, щоб залишитися в чемпіонських перегонах.

Гатебур і Маліновський
Гатебур і Маліновський / Фото: Getty Images

Команди вже зустрічалися у вересні на полі Інтера та розписали результативну нічию (2:2). Одним із голів тоді відзначився Руслан Малиновський. Цього сезону українець є гравцем основи, відзначившись п'ятьма голами та двома асистами у 18-ти іграх чемпіонату.

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45
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Дніпро-1
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40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
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