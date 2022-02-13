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Малиновський у битві за Лігу чемпіонів: де дивитись матч Аталанта – Ювентус та хто фаворит

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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13 лютого, 08:01
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Кирило Круторогов ставить на те, що Ювентус не програє Аталанті у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії
Малиновському належить зупинити Ювентус на чолі з грізним Душаном Влаховичем
Малиновському належить зупинити Ювентус на чолі з грізним Душаном Влаховичем / Фото: Getty Images

Вчора у Серії А стартував 25 тур чемпіонату Італії. Сьогодні ж у центральному матчі дня поборяться Аталанта та Ювентус. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТАЛАНТА – ЮВЕНТУС
13 лютого, неділя, о 21:45, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.85 – 3.40 – 2.55

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Команди є сусідами по турнірній таблиці, але перебувають у різному положенні. Бергамаски не перемагають чотири гри поспіль, програвши останні дві, у тому числі й серед тижня Фіорентині в Кубку (2:3). Вони відкотилися на п'яте місце, відстаючи від Ювентуса на два очки, але маючи матч у запасі.

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Одна з причин відвертих невдач – численні кадрові втрати, яких ніяк не вдається позбутися. Сапата вибув на тривалий час, Ілічіч не грає через психологічні проблеми, у лазареті Паломіно та Міранчук, під питанням участь Пецельї, а голкіпер Муссо дискваліфікований.

Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Туринці не знають гіркоти поразки вже п'ять матчів поспіль, а в чемпіонаті ще більше – 10 турів. Причому за цей період вони пропустили лише у трьох поєдинках. У Кубку вони здолали Сассуоло (2:1). Точно не зіграють травмовані К'єлліні та К'єза. Можливо, встигне позбутися м'язових проблем Бернардескі.

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ПРОГНОЗ: У листопаді Аталанта обіграла Ювентус у гостях 1:0 завдяки голу Сапати, але тепер доведеться боротися за результат без нього. Майже впевнений, що Ювентус не програє.

Думаю, заб'ють обидві команди та будуть голи в обох таймах. Найкращим результатом для господарів буде результативна нічия. Не здивуюсь голу у другому матчі чемпіонату за Юве поспіль від Влаховича.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Ювентус не програє 1.45
  • голи в обох таймах – 1.71
  • обидві заб'ють – 1.67
  • гол Душана Влаховича – 2.55

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