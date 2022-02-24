Малиновський та Вернідуб на коні, фіаско Зеніта: хто фаворит у матчах Ліги Європи

Представники України мають пройти до 1/8 фіналу Ліги Європи. Прогноз букмекерів на переможців пар раунду плей-офф

Юрій Вернидуб та Руслан Малиновський продовжують боротьбу за перемогу у Лізі Європи

Сьогодні в Лізі Європи пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф. У восьми парах визначаться команди, які пройдуть у 1/8 фіналу. Центральною парою обіцяє стати битва Наполі та Барселони.

Команди відіграли перші поєдинки тиждень тому, тож сьогодні стануть відомі імена всіх щасливчиків. Буде й український інтерес в іграх, адже Аталанта із Русланом Малиновським побореться у гостях із Олімпіакосом.

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У першому матчі бергамаски виграли з рахунком 2:1, тож букмекери вважають саме італійців фаворитами пари. Також, напевно, в 1/8 фіналу вийде і Шериф Юрія Вернидуба, який у першій зустрічі здолав Брагу (2:0). Котирування Parimatchна прохід такі:

ПАРА РАХУНОК 1 2 Динамо Загреб – Севілья 1:3 16.00 1.03 Реал Сосьєдад – Лейпциг 2:2 1.96 1.90 Олімпіакос – Аталанта 1:2 5.80 1.16 Лаціо – Порту 1:2 3.40 1.35 Наполі – Барселона 1:1 1.94 1.86 Рейнджерс – Боруссія Д 4:2 1.27 4.00 Брага – Шериф 0:2 2.95 1.44 Бетіс – Зеніт 3:2 1.15 5.90

У відсотках розстановка сил у парах виглядає так:

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ПАРА РАХУНОК 1 2 Динамо Загреб – Севілья 1:3 7% 93% Реал Сосьєдад – Лейпциг 2:2 49% 51% Олімпіакос – Аталанта 1:2 17% 83% Лаціо – Порту 1:2 29% 71% Наполі – Барселона 1:1 51% 49% Рейнджерс – Боруссія Д 4:2 75% 25% Брага – Шериф 0:2 33% 67% Бетіс – Зеніт 3:2 84% 16%

Зазначимо, що лідером на перемогу в Лізі Європи є Барселона. Коефіцієнт на "блаугранас" складає 6:00. Головними конкурентами підопічних Хаві бачаться Севілья та команда Руслана Малиновського (по 8.00).

Фінал турніру пройде у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" 18 травня. Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги Європи став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.