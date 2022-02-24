Малиновський та Вернідуб на коні, фіаско Зеніта: хто фаворит у матчах Ліги Європи

Сьогодні в Лізі Європи пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф. У восьми парах визначаться команди, які пройдуть у 1/8 фіналу. Центральною парою обіцяє стати битва Наполі та Барселони.
Команди відіграли перші поєдинки тиждень тому, тож сьогодні стануть відомі імена всіх щасливчиків. Буде й український інтерес в іграх, адже Аталанта із Русланом Малиновським побореться у гостях із Олімпіакосом.
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У першому матчі бергамаски виграли з рахунком 2:1, тож букмекери вважають саме італійців фаворитами пари. Також, напевно, в 1/8 фіналу вийде і Шериф Юрія Вернидуба, який у першій зустрічі здолав Брагу (2:0). Котирування Parimatchна прохід такі:
|ПАРА
|РАХУНОК
|1
|2
|Динамо Загреб – Севілья
|1:3
|16.00
|1.03
|Реал Сосьєдад – Лейпциг
|2:2
|1.96
|1.90
|Олімпіакос – Аталанта
|1:2
|5.80
|1.16
|Лаціо – Порту
|1:2
|3.40
|1.35
|Наполі – Барселона
|1:1
|1.94
|1.86
|Рейнджерс – Боруссія Д
|4:2
|1.27
|4.00
|Брага – Шериф
|0:2
|2.95
|1.44
|Бетіс – Зеніт
|3:2
|1.15
|5.90
У відсотках розстановка сил у парах виглядає так:
|ПАРА
|РАХУНОК
|1
|2
|Динамо Загреб – Севілья
|1:3
|7%
|93%
|Реал Сосьєдад – Лейпциг
|2:2
|49%
|51%
|Олімпіакос – Аталанта
|1:2
|17%
|83%
|Лаціо – Порту
|1:2
|29%
|71%
|Наполі – Барселона
|1:1
|51%
|49%
|Рейнджерс – Боруссія Д
|4:2
|75%
|25%
|Брага – Шериф
|0:2
|33%
|67%
|Бетіс – Зеніт
|3:2
|84%
|16%
Зазначимо, що лідером на перемогу в Лізі Європи є Барселона. Коефіцієнт на "блаугранас" складає 6:00. Головними конкурентами підопічних Хаві бачаться Севілья та команда Руслана Малиновського (по 8.00).
Фінал турніру пройде у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" 18 травня. Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги Європи став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.