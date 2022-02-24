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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Малиновський та Вернідуб на коні, фіаско Зеніта: хто фаворит у матчах Ліги Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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24 лютого, 08:14
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Представники України мають пройти до 1/8 фіналу Ліги Європи. Прогноз букмекерів на переможців пар раунду плей-офф
Юрій Вернидуб та Руслан Малиновський продовжують боротьбу за перемогу у Лізі Європи
Юрій Вернидуб та Руслан Малиновський продовжують боротьбу за перемогу у Лізі Європи

Сьогодні в Лізі Європи пройдуть матчі-відповіді раунду плей-офф. У восьми парах визначаться команди, які пройдуть у 1/8 фіналу. Центральною парою обіцяє стати битва Наполі та Барселони.

Команди відіграли перші поєдинки тиждень тому, тож сьогодні стануть відомі імена всіх щасливчиків. Буде й український інтерес в іграх, адже Аталанта із Русланом Малиновським побореться у гостях із Олімпіакосом.

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Читайте також: Де дивитись матч Наполі – Барселона і хто фаворит

У першому матчі бергамаски виграли з рахунком 2:1, тож букмекери вважають саме італійців фаворитами пари. Також, напевно, в 1/8 фіналу вийде і Шериф Юрія Вернидуба, який у першій зустрічі здолав Брагу (2:0). Котирування Parimatchна прохід такі:

ПАРА РАХУНОК 1 2
Динамо Загреб – Севілья 1:316.00 1.03
Реал Сосьєдад – Лейпциг 2:21.96 1.90
Олімпіакос – Аталанта 1:25.80 1.16
Лаціо – Порту 1:23.40 1.35
Наполі – Барселона 1:11.94 1.86
Рейнджерс – Боруссія Д 4:21.27 4.00
Брага – Шериф 0:22.95 1.44
Бетіс – Зеніт 3:21.15 5.90

У відсотках розстановка сил у парах виглядає так:

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ПАРА РАХУНОК 1 2
Динамо Загреб – Севілья 1:37% 93%
Реал Сосьєдад – Лейпциг 2:249% 51%
Олімпіакос – Аталанта 1:217% 83%
Лаціо – Порту 1:229% 71%
Наполі – Барселона 1:151% 49%
Рейнджерс – Боруссія Д 4:275% 25%
Брага – Шериф 0:233% 67%
Бетіс – Зеніт 3:284% 16%

Зазначимо, що лідером на перемогу в Лізі Європи є Барселона. Коефіцієнт на "блаугранас" складає 6:00. Головними конкурентами підопічних Хаві бачаться Севілья та команда Руслана Малиновського (по 8.00).

Фінал турніру пройде у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" 18 травня. Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги Європи став Вільярреал, який здолав у фіналі Манчестер Юнайтед у серії пенальті.

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