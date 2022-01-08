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Кажани у вершках: де дивитися матч Реал – Валенсія і хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 січня, 11:00
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Іспанії. Реал має намір зміцнити лідерство у Ла Ліги завдяки перемозі над Валенсією
Карім Бензема готовий забивати Валенсії
Карім Бензема готовий забивати Валенсії / Фото: Getty Images, Reuters

Сьогодні, 8 січня, в іспанській Ла Лізі відбудуться чотири зустрічі 20-го туру. У центральному поєдинку дня змагатимуться Реал та Валенсія. Матч пройде у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Реал – Валенсія? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, "вершкові" є явним фаворитом матчу. Котирування на перемогу Реалу рівні 1.35, тоді як на левантійців – 9.20. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 5.40. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Реала – 70%
  • нічия – 19%
  • перемога Валенсії – 11%

Реал щодо впевнено йде на чолі турнірної таблиці Ла Ліги, випереджаючи Севілью на п'ять очок. Щоправда, є й тривожні дзвіночки. "Нервьоненсе" провели на матч менше, а в останніх трьох іграх Реал набрав лише 4 очки, сенсаційно програвши Хетафе минулого туру.

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Валенсія ж влаштувалася в середині пелотону, утримуючи 9 місце. Команда Бордаласа мала семиматчеву безпрограшну серію в Ла Лізі, проте минулого туру поступилася вдома Еспаньолу. Нині "кажани" налаштовані на боротьбу за єврокубки. До зони Ліги Конференцій лише два пункти, та й до топ-четвірки всього 4 бали.

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40
4
Зоря
18
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36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
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