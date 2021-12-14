Котирування на першу перемогу Шевченка у Дженоа різко обвалилися! Що відбувається у Кубку Італії

Буквально за добу ставки на перемогу генуезців впали майже вдвічі, тепер Дженоа бачиться явним фаворитом у дуелі із Салернітаною

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: Instagram

Зовсім скоро команда Андрія Шевченка Дженоа зіграє у матчі 1/16 фіналу Кубка Італії проти Салернітани. Зустріч відбудеться у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 22:00.

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Раніше букмекери називали команду українця фаворитом зустрічі, проте лише за день котирування на успіх грифонів різко обвалилися. Ще вчора на перемогу Дженоа в основний час давали коефіцієнт 2.10, а нині аналогічну ставку можна зробити за 1.68.

При цьому шанси на підсумковий прохід генуезців також упали. Сьогодні вранці Parimatch оцінював їх у 1.45, а тепер цифра дорівнює 1.33. При цьому шанси на вихід Салернітани становлять аж 3.15 (було 2.60).

Андрій Шевченко. Фото ФК Дженоа

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У серпні команди вже встигли пройти по одному супернику у першому раунді турніру. Салернітана досить впевнено обіграла Реджіну (2:0), тоді як Дженоа змусила понервувати своїх уболівальників.

До 10-ї хвилини "грифони" програвали Перуджі з рахунком 0:2, однак зуміли здійснити камбек і забити три м'ячі до кінця основного часу. І ось тепер Дженоа та Салернітана позмагаються за путівку до 1/8 фіналу, де переможцю пари доведеться битися з Міланом.