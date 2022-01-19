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Конте в лігві лисиць: де дивитись матч Лестер – Тоттенхем і хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 січня, 13:10
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. У Лестера залишився останній шанс залишитися у гонці за місце у Лізі чемпіонів
Харрі Кейн (ліворуч) та Юрі Тілеманс (праворуч) - лідери Тоттенхема та Лестера
Харрі Кейн (ліворуч) та Юрі Тілеманс (праворуч) - лідери Тоттенхема та Лестера / Фото: Getty Images

У середу, 19 січня, на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум" відбудеться перенесений матч 17 туру АПЛ. У ньому зійдуться Лестер і Тоттенхем. Початок поєдинку – о 21:30.

Де дивитись матч Лестер – Тоттенхем? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також дивитися гру Лестер – Тоттенхем онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Трансляцію Лестер – Тоттенхем
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На їхню думку, "шпори" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Тоттенхема рівні 2.26, тоді як на Лестер – 3.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Лестера – 30%
  • нічия – 27%
  • перемога Тоттенхема – 43%

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Лестер і Тоттенхем бачаться борцями за путівку до Ліги чемпіонів, однак у "лисиць" на місце у ТОП-4 залишилося мало шансів. Від "шпор" команда Роджерса відстає на 8 балів, а від четвертого Вест Хема – на 12 (щоправда, маючи аж 4 гри у запасі). Лише перемога сьогодні залишить Лестер у перегонах.

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Тоттенхем сьогодні фаворит на 4 місце. Лондонці поки що йдуть шостими, проте зіграли найменше з конкурентів (18 ігор). Від Вест Хема (22 матчі) відставання всього чотири бали, від Арсеналу (20 поєдинків) – два очки.

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Лестер

Сьогодні

21:30

Тоттенгем

3.00

3.35

2.45

Брентфорд

Сьогодні

22:00

Манчестер Юнайтед

4.60

3.70

1.81

Валенсія

Сьогодні

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1
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18
49:10
47
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Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
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