Казахстан – Україна: прогноз букмекерів на перший матч з новим тренером

Сьогодні збірна України проведе четвертий поєдинок відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року. Суперник – команда Казахстану, матч проходить на виїзді – в Нур-Султані. Онлайн матчу Казахстан – Україна доступний на нашому сайті.
У березні в Києві суперники зіграли внічию (1:1). Але тоді команду ще тренував Андрій Шевченко. Сьогодні ж – дебют в цьому статусі для Олександра Петракова, який був призначений в.о. головного тренера збірної менше двох тижнів тому.
Хто фаворит матчу Казахстан – Україна? Наша збірна. Коефіцієнт на перемогу України аналітики букмекерських контор виставили 1.47, тоді як котирування на успіх Казахстану 8.10, а на нічию – 4.30.
Імовірність результату матчу за котируваннями букмекерів:
- перемога збірної Казахстану – 12%
- нічия – 22%
- перемога збірної України – 66%
Скільки голів буде забито? Аналітики букмекерських контор прогнозують, що матч буде "на менше". Тобто сьогодні глядачі, найімовірніше, не побачать трьох голів. Коефіцієнт на це – 1.78, а котирування на три і більше голи – 2.10.
Хто заб'є гол? Букмекери називають таких футболістів найбільш ймовірними авторами голів у складі збірної України:
- Роман Яремчук – 2.30 (коефіцієнт на "заб'є гол")
- Андрій Ярмоленко – 2.80
- Руслан Малиновський – 3.50
- Віктор Циганков – 3.50
- Олександр Зубков – 4.50
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