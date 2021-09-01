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Казахстан – Україна: прогноз букмекерів на перший матч з новим тренером

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 вересня, 15:13
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Аналітики букмекерських контор дають відповідь на такі питання: хто фаворит матчу, скільки голів буде забито і хто стане автором м'ячів
Збірна України - фаворит матчу з Казахстаном у відборі на ЧС-2022
Збірна України - фаворит матчу з Казахстаном у відборі на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України проведе четвертий поєдинок відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року. Суперник – команда Казахстану, матч проходить на виїзді – в Нур-Султані. Онлайн матчу Казахстан – Україна доступний на нашому сайті.

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У березні в Києві суперники зіграли внічию (1:1). Але тоді команду ще тренував Андрій Шевченко. Сьогодні ж – дебют в цьому статусі для Олександра Петракова, який був призначений в.о. головного тренера збірної менше двох тижнів тому.

Хто фаворит матчу Казахстан – Україна? Наша збірна. Коефіцієнт на перемогу України аналітики букмекерських контор виставили 1.47, тоді як котирування на успіх Казахстану 8.10, а на нічию – 4.30.

Імовірність результату матчу за котируваннями букмекерів:

  • перемога збірної Казахстану – 12%
  • нічия – 22%
  • перемога збірної України – 66%

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Скільки голів буде забито? Аналітики букмекерських контор прогнозують, що матч буде "на менше". Тобто сьогодні глядачі, найімовірніше, не побачать трьох голів. Коефіцієнт на це – 1.78, а котирування на три і більше голи – 2.10.

Хто заб'є гол? Букмекери називають таких футболістів найбільш ймовірними авторами голів у складі збірної України:

  • Роман Яремчук – 2.30 (коефіцієнт на "заб'є гол")
  • Андрій Ярмоленко – 2.80
  • Руслан Малиновський – 3.50
  • Віктор Циганков – 3.50
  • Олександр Зубков – 4.50

Читайте також: Казахстан – Україна: о котрій і де дивитися матч 1 вересня

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