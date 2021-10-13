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Катар нам може тільки снитися? Шанси України на вихід на ЧС-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 жовтня, 15:15
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Після осічки у Львові команда Олександра Петракова перестала бути фаворитом в боротьбі за місце в плей-офф відбору на Мундіаль
Збірна України поступилася боснійцям і фінам правом бути фаворитом в боротьбі за друге місце
Збірна України поступилася боснійцям і фінам правом бути фаворитом в боротьбі за друге місце / Фото: УАФ

Вчора збірна України не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому матчі на ЧС-2022. Підопічні Олександра Петракова залишаються на другому місці в групі, однак найближчі переслідувачі в особі боснійців і фінів зіграли на матч менше.

Турнірне становище у групі D

Місце команда І В Н П РМ Про
1Франція 63308-312
2Україна 71609-89
3Фінляндія 62227-78
4Боснія і Герцеговина 61418-77
5Казахстан 70345-123

Саме тому наші шанси на прохід в стикові матчі знизилися після невиграшу у Львові. Наприклад, букмекери вже не вважають команду Олександра Петракова фаворитом в боротьбі за цю позицію.

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Коефіцієнт на те, що Україна опиниться на 1 або 2 місці в групі, становить 2.50. У свою чергу, невихід України в плей-офф оцінюється в 1.50.

Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Фаворитом на друге місце бачиться Фінляндія, якій залишилося зіграти в гостях з боснійцями і вдома з французами. У боснійців також більше шансів, ніж у України, адже обидва поєдинки з прямими конкурентами балканська команда проведе у себе вдома.

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КАЛЕНДАР ОСТАННІХ МАТЧІВ В ГРУПІ D

13 листопада. Боснія і Герцеговина – Фінляндія
13 листопада. Франція – Казахстан

16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна
16 листопада. Фінляндія – Казахстан

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Якщо ж говорити про котирування на підсумковий вихід збірної України на чемпіонат світу, то тут коефіцієнт і зовсім дуже високий – 6.50. Для порівняння, шанси на те, що "синьо-жовті" так і не поїдуть в Катар, оцінюються в 1.14.

Хочете поставити на фантастичний варіант? Букмекери також приймають ставки на те, що Україна виграє чемпіонат світу! Правда, коефіцієнт на цей результат зовсім космічний – 151.00.

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