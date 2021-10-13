Катар нам може тільки снитися? Шанси України на вихід на ЧС-2022

Вчора збірна України не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому матчі на ЧС-2022. Підопічні Олександра Петракова залишаються на другому місці в групі, однак найближчі переслідувачі в особі боснійців і фінів зіграли на матч менше.
Турнірне становище у групі D
|Місце
|команда
|І
|В
|Н
|П
|РМ
|Про
|1
|Франція
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Україна
|7
|1
|6
|0
|9-8
|9
|3
|Фінляндія
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|4
|Боснія і Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|3
Саме тому наші шанси на прохід в стикові матчі знизилися після невиграшу у Львові. Наприклад, букмекери вже не вважають команду Олександра Петракова фаворитом в боротьбі за цю позицію.
Коефіцієнт на те, що Україна опиниться на 1 або 2 місці в групі, становить 2.50. У свою чергу, невихід України в плей-офф оцінюється в 1.50.
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Фаворитом на друге місце бачиться Фінляндія, якій залишилося зіграти в гостях з боснійцями і вдома з французами. У боснійців також більше шансів, ніж у України, адже обидва поєдинки з прямими конкурентами балканська команда проведе у себе вдома.
КАЛЕНДАР ОСТАННІХ МАТЧІВ В ГРУПІ D
13 листопада. Боснія і Герцеговина – Фінляндія
13 листопада. Франція – Казахстан
16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна
16 листопада. Фінляндія – Казахстан
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Якщо ж говорити про котирування на підсумковий вихід збірної України на чемпіонат світу, то тут коефіцієнт і зовсім дуже високий – 6.50. Для порівняння, шанси на те, що "синьо-жовті" так і не поїдуть в Катар, оцінюються в 1.14.
Хочете поставити на фантастичний варіант? Букмекери також приймають ставки на те, що Україна виграє чемпіонат світу! Правда, коефіцієнт на цей результат зовсім космічний – 151.00.