Як повернути азартного чоловіка додому? Дика історія з життя радянського чемпіона

Дружина Ігоря Нетто та радянська актриса Ольга Яковлєва знайшла спосіб, як не дозволити чоловікові програти гроші на перегонах. Вчимося та запам'ятовуємо!

Ольга Яковлєва та Ігор Нетто мали багато розбіжностей через походи футболіста на іподром / Фото: Championat.ru

Радянський гравець Ігор Нетто по праву вважається одним із найкращих футболістів в історії країни. Півзахисник на прізвисько "Гусь" всю кар'єру провів у складі московського Спартака, став п'ятикратним чемпіоном СРСР.

Також Ігор здобував трофеї і зі збірною, ставши переможцем Олімпіади-1956 та Євро-1960. Однак при цьому Нетто був відомий своєю любов'ю до азарту та ставок на стрибках.

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Півзахисник любив ходити на місцевий іподром разом з Андрієм Старостіним та робити ставки. Це докорінно не подобалося його дружині Ользі Яковлєвій, яка була відомою радянською актрисою. Настільки, що одного разу вона вирішила жорстко провчити чоловіка.

Дружина Нетто зізнавалася, що в них нерідко відбувалися скандали на цьому ґрунті. Вона питала чоловіка: "Тобі нікуди витратити гроші? Віддай їх нужденним".

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Одного дня Ольга заборонила Ігореві йти на іподром, але той не послухався, одягнувся і пішов. Після чого жінка зателефонувала організаторам перегонів і попросила оголосити гучномовцю, що у квартирі Нетто почалася пожежа.

Вони оголосили, і він швидко примчав додому. Яковлєва зізнається, що вони повеселилися з тієї ситуації. До речі, 1987 року пара розлучилася, а останні роки Нетто жив у сім'ї брата і мав проблеми з пам'яттю.