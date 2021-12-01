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Як пройде зустріч із колишнім? Експерти оцінили шанси Шевченка відібрати очки у Мілана

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 грудня, 13:00
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Дженоа є явним аутсайдером у битві з одним із фаворитів на чемпіонство у Серії А Міланом
Андрій Шевченко біля керма Дженоа
Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: Instagram

Сьогодні відбудеться двобій 15-го туру чемпіонату Італії з футболу за участю команди Андрія Шевченка. Дженоа прийме на своєму полі колись рідний для українця Мілан. Зустріч відбудеться у Генуї на стадіоні "Луїджі Фераріс". Початок – о 21:45.

Онлайн-трансляція матчу Дженоа – Мілан буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита в італійській битві.

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Дженоа – Мілан, Шева проти колишнього клубу
Дженоа – Мілан, Шева проти колишнього клубу / Фото: Колаж: Сьогодні

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Стефано Піолі. Ставки на перемогу гостей приймаються за 1.62, тоді як на підопічних Шевченка виставлено коефіцієнт 5.50. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.15.

Також експерти вірять, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.78, тоді як на "менше" можна поставити за 2.12.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події 1.82. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Златан Ібрагімович – 1.75
  • Рафаел Леау – 2.80
  • Браїм Діас – 3.00
  • Жуніор Месіас – 3.00
  • Франк Кессьє – 3.50
  • Калеб Екубан – 3.80
  • Горан Пандєв – 4.50
  • Тео Ернандес – 4.50

Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

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Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.60
  • Мілан виграє у 2 і більше голів – 2.63
  • заб'є гравець, який вийшов на заміну – 2.80
  • червона картка – 3.70
  • гол у перші 10 хвилин – 4.30
  • буде автогол – 8.00
  • один із гравців оформить хет-трик – 15.00

Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці Серії А. "Россонері" активно борються за чемпіонство, займаючи друге місце (-3 пункти від Наполі). У свою чергу Дженоа виборює виживання. Команда Андрія Шевченка йде на 18 місці, відстаючи від рятувальної зони на один бал.

Минулого туру Дженоа набрала перше очко під керівництвом Шевченка, зігравши внічию на полі Удінезе. Мілан же потрапив у "чорну смугу" в останніх турах. Підопічні Піолі набрали лише бал в останніх трьох іграх Серії А, поступившись Фіорентині та Сассуоло.

Андрей Шевченко

Це буде перша зустріч тренера Шевченка із Міланом, де українець провів свої "золоті роки" ігрової кар'єри. Андрій віддав італійському гранду сім років, протягом яких виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Італії, а також Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. Саме у складі Мілана українцю підкорився Золотий м'яч у 2004 році.

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