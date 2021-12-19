Ібрагімович кидається в гонитву за Інтером. На що поставити у матчі Мілан – Наполі

Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан обіграє Наполі з невеликим рахунком. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії

Мілан має намір не відставати від сусідів по місту у боротьбі за Скудетто / Фото: Getty Images

Сьогодні завершується програма 18 туру чемпіонату Англії. У центральній грі дня Мілан боротиметься з Наполі. В очікуванні поєдинку пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МИЛАН – НАПОЛІ

19 грудня, неділя о 21:45, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.31 – 3.50 – 3.15

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"Росонері" відпустили Інтер поки що на відстань чотирьох очок і мають гру в запасі. Команда Піолі після серії з 17 матчів без поразок у чемпіонаті трохи забуксувала, здобувши лише дві перемоги в останніх п'яти турах.

Златан Ібрагімович продовжить свої виступи за Мілан / Фото: Reuters

Одна з причин – численні травми. К'яєр, Пеллегрі та Рафа Леау у грудні приєдналися у лазареті до Ребіча та Калабрії. Цікаво, що "червоно-чорні" не йдуть із поля без забитого гола вже вісімнадцять турів Серії А поспіль.

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Наполі йде четвертим і у разі перемоги на Сан-Сіро зрівняється з Міланом за набраними очками. Стабільності їм відверто не вистачає – в останніх восьми матчах усіх турнірів лише дві перемоги, а у шести турах Серії А – одна і вже три матчі без успіху.

"Наполі" обіграв "Сассуоло" / Фото: Getty Images

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Напередодні "партенопеї" несподівано поступилися Емполі вдома (0:1). Не факт, що сьогодні ми побачимо на полі Зеліньські, якого у тому матчі замінили на 22-й хвилині. Хоча є у команди Спалетті та інші важливі втрати – Осімхен, Кулібалі та Фабіан Руїс досі травмовані.

ПРОГНОЗ: На нас чекає бойовий матч, обидві команди лихоманять. Хоча Мілан все ж таки здається трохи стабільнішим і більш збалансованим, принаймні на тлі цього суперника. Схиляюся до перемоги господарів і, мабуть, не надто результативного футболу (ТМ 2,5).

Котирування Parimatch на цей результат: