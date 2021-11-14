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Хорватія не пустить Росію на чемпіонат світу! Що для цього потрібно та які шанси

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 08:50
В закладинки
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Команді Валерія Карпіна необхідно не програти у Хорватії, щоб потрапити на Мундіаль, проте ймовірність цього вкрай мала
Златко Даліч постарається не пустити Валерія Карпіна та Росію на ЧС-2022
Златко Даліч постарається не пустити Валерія Карпіна та Росію на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Сьогодні відбудуться останні матчі кваліфікації на ЧС-2022 у чотирьох групах. Один із найгарячіших поєдинків пройде в групі Н, де збірна Хорватії на своєму полі прийме збірну Росії .

Гра пройде на стадіоні "Полюд" у Спліті. Початок – о 16:00. Тим часом букмекери назвали фаворита у битві за пряму путівку на Мундіаль.

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Хорватія – Росія
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На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є балканська команда. Ставка на перемогу Хорватії оцінюється в 1.68, тоді як на гостей виставлено коефіцієнт у 5.40. Нічия ж пропонується з ймовірністю в 4.15.

Зазначимо, що експерти не впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.92. Водночас ймовірність того, що обидві команди заб'ють, дорівнює 2.00.

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Зазначимо, що саме ці дві команди претендують на перемогу у групі та пряму путівку до Катару. Віцечемпіону секстету доведеться відбиратися на Мундіаль через плей-офф.

Перед останньою грою Росія випереджає Хорватію на два очки, тому непрограш у Спліті влаштує команду Карпіна. У свою чергу чинні віцечемпіони світу змушені грати лише на перемогу. Зазначимо, що коефіцієнт на непрограш росіян дорівнює 2.36.

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