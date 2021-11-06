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Гол Зінченка та впевнена перемога Гвардіоли: на що поставити у матчі МЮ – Ман Сіті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
6 листопада, 11:35
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У Манчестері відбудеться чергове манкуніанське дербі, фаворитом якого букмекери називають Манчестер Сіті.
Зінченко, де Брюйне і Гвардіола
Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться поєдинок 11-го туру чемпіонату Англії з футболу за участю чинного чемпіона країни. Манчестер Сіті зіграє в гостях із Манчестер Юнайтед. Зустріч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Початок – о 14:30.

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Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у манкуніанському дербі.

МЮ – Мансіті
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На їхню думку, фаворитом зустрічі є команда Пепа Гвардіоли. Ставки на перемогу Сіті варіюються навколо 1.80 , тоді як на господарів виставлений коефіцієнт вище 4.40. Нічия ж оцінюється приблизно в 4.10.

Компанія МЮ Нічия Ман Сіті
Parimatch 4.404.001.80
Favbet 4.404.051.79
Vbet 4.504.101.78
1xbet 4.584.181.78
Marsbet 4.504.151.78

Також експерти впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.64, тоді як на "менше" можна поставити за 2.27.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.64. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Кріштіану Роналду – 2.80
  • Рахім Стерлінг – 2.80
  • Філ Фоден – 2.80
  • Габріель Жезус – 2.90
  • Ріяд Марез – 3.10
  • Кевін Де Брюйне – 3.40
  • Едінсон Кавані – 3.50
  • Джек Гріліш – 3.50
  • Ілкай Гюндоган – 3.80

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.80
  • Манчестер Сіті виграє у 2 або більше голів – 2.97
  • заб'є гравець із заміни – 3.70
  • тотал більше 4,5 – 4.45
  • червона картка – 5.00
  • буде автогол – 7.00
  • гол Олександра Зінченка – 11.00

Манчестер Сіті посідає третє місце, відстаючи від лідера таблиці Челсі на 5 очок. У свою чергу, Манчестер Юнайтед йде п'ятим, перебуваючи в трьох пунктах позаду сусідів по місту.

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