Де дивитись матч Ювентус – Вільярреал та хто фаворит у поєдинку Ліги чемпіонів

Сьогодні відбудуться два останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку Ювентус прийме Вільярреал. Початок зустрічі – о 22:00.
Де дивитись матч Ювентус – Вільярреал? Поєдинок у прямому ефірі буде показаний на Мегого . Тим часом букмекери назвали фаворита дуелі.
На їхню думку, значно більше шансів на прохід у чвертьфінал у Ювентуса – 1.45 проти 2.90 у Вільярреала. Щодо основного часу, то тут туринці також явні фаворити.
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Коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 1.99 , тоді як на першість Вільярреала – 4.20 . Нічию оцінюють у 3.40 . Нагадаємо, що перша зустріч між командами завершилася нічиєю 1:1. На гол Влаховича влучним ударом відповів Парехо.
Ювентус показує разючі результати, не програючи в основний час із листопада минулого року. Це допомогло команді Алегрі закріпитися у топчетвірці й навіть почати мріяти про боротьбу за чемпіонство.
Щоправда, відставання від Мілана, що лідирує, становить аж 7 очок. У Вільярреала амбіції скромніші. Підопічні Емері йдуть сьомими, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 6 пунктів.
В останніх восьми іграх іспанці програли лише раз. Зазначимо, що до чвертьфіналу ЛЧ уже вийшли шість команд: Реал, Баварія, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Бенфіка та Атлетіко.