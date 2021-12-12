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Експрес дня: зимове чемпіонство Динамо, веселощі в Італії, нудьга у Мадриді

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
12 грудня, 12:50
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До вашої уваги – цікавий експрес на неділю, який може дати вам можливість примножити вашу ставку майже в 15 разів
Експрес на 12 грудня
Експрес на 12 грудня

Добігає кінця футбольний вікенд, а з ним і останній тур УПЛ цього року. Сьогодні пройде центральний матч туру, у якому Зоря зіграє в гостях із Динамо.

У традиційній рубриці "Експрес дня" пропонуємо вам звернути увагу не тільки на поєдинок, але і заглянути в європейські топ-ліги. До вашої уваги – цікавий та перспективний експрес, який може зайти сьогодні. Усі коефіцієнти взяті з сайту Parimatch.

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16:00 БЕРНЛІ – ВЕСТ ХЕМ
Ставка: гол Майкла Антоніо (2.50)

/ Фото: Reuters

Гравець збірної Ямайки ударно розпочав сезон і повів Вест Хем у важкий похід за путівкою до Ліги чемпіонів. Втім, уже шість поєдинків Майкл мовчить і встиг відзначитись лише одним асистом. Пора вже розрядити гармату, тим більше в дуелі з аутсайдером АПЛ.

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17:00 ДИНАМО – ЗОРЯ
Ставка: перемога Динамо (1.37)

Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру
Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру / Фото: официальный сайт УПЛ

Кияни можуть піти на зимову перерву лідером турнірної таблиці, однак для цього підопічним Луческу потрібно вигравати у 2 та більше голи. На таку впевнену перемогу ставити не будемо, а ось три очки, гадаємо, Динамо не віддасть.

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19:00 САССУОЛО – ЛАЦІО
Ставка: тотал більше 2,5 (1.55)

/ Фото: Reuters

Здається, обидві команди банально забули, що таке захист. В останніх п'яти іграх Сассуоло ТБ був пробитий у всіх випадках, майже те саме стосується і Лаціо (у 4-х із 5-ти матчів). Чому б не влаштувати гольову феєрію і сьогодні?

21:45 ПСЖ – МОНАКО
Ставка: перемога ПСЖ (1.48)

Ліонель Мессі підхопив гастроентерит
Ліонель Мессі підхопив гастроентерит / Фото: REUTERS

Парижани трохи пригальмували у чемпіонаті, зігравши двічі поспіль внічию. Монако в останніх турах обігравав аутсайдерів і трохи підібрався до єврокубкової зони. Втім, ПСЖ – зовсім з іншої планети, а Мбаппе, Мессі та Неймар готові відіграватись на одному з прямих конкурентів.

22:00 РЕАЛ – АТЛЕТИКО
Ставка: тотал менше 2,5 (1.88)

Дієго Сімеоне
Дієго Сімеоне / Фото: Reuters

Здається, що Атлетіко і ставка на ТМ завжди йдуть поруч, проте в останніх п'яти іграх Прімери мадридці лише раз зіграли на "менше". Втім, принципова дуель із Реалом – інша історія, тут Сімеоне має включити максимальний прагматизм. Тим більше останні п'ять мадридських дербі закінчувалися якраз на "менше".

ПІДСУМКОВИЙ ЕКСПРЕС

МАТЧ СТАВКА КОЕФ
Бернлі – Вест Хем гол Майкла Антоніо2.50
Динамо – Зоря перемога Динамо1.37
Сассуоло – Лаціо тотал більше 2,51.55
ПСЖ – Монако перемога ПСЖ1.48
Реал – Атлетіко тотал менше 2,51.88
ЗАГАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ 14.77

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П2

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ТОП-МАТЧІ НЕДІЛІ

Динамо

Сьогодні

17:00

Зоря

1.38

4.70

8.80

ПСЖ

Сьогодні

21:45

Монако

1.49

4.80

6.40

Реал

Сьогодні

22:00

Атлетіко

2.04

3.55

3.80
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