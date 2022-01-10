Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Джеррард їде підкорювати "Олд Траффорд": де дивитись матч МЮ – Астон Вілла та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 16:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прогноз та список трансляцій матчу у Кубку Англії. Манчестер Юнайтед і Астон Вілла б'ються за вихід до 1/16 фіналу, де на переможця пари вже чекає Міддлсбро
Стівен Джеррард та його Астон Вілла мають намір вибити Манчестер Юнайтед із Кубка Англії
Стівен Джеррард та його Астон Вілла мають намір вибити Манчестер Юнайтед із Кубка Англії / Фото: Getty Images

У понеділок, 10 січня, відбудеться останній поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії. Увечері воюють Манчестер Юнайтед та Астон Вілла. Матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Початок – о 21:55.

Де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Астон Вілла? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Манчестер Юнайтед – Астон Вілла онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

Реклама
Трансляція Манчестер Юн. – Астон Вілла
дивiться на olltv
Дивитися

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на прохід до 1/16 фіналу. На думку Parimatch, МЮ є явним фаворитом матчу. Котирування на тріумф "червоних дияволів" рівні 1.36, тоді як на Астон Віллу – 3.15. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • прохід Манчестер Юнайтед – 70%
  • прохід Астон Вілли – 30%

Обидві команди лише розпочинають свій шлях у турнірі, тоді як у АПЛ продовжують вирішувати свої завдання. Юнайтед після призначення Ральфа Рангніка програв лише раз, але при цьому не показує стабільних результатів, чергуючи перемоги з нічиєю. Манкуніанці йдуть сьомими, відстаючи від топ-четвірки на 4 очки під час гри в запасі.

Читайте також: Тренер Вест Хема принизив Ярмоленка у Кубку Англії

Реклама

Астон Вілла ж зуміла підбадьоритися після приходу Стівена Джеррарда і віддалилася від зони вильоту на 11 очок. Нині "вілани" йдуть 13-ми, проте в останньому матчі команда несподівано поступилася Брентфорду, чим поставила під сумнів свою нинішню форму. Переможець цієї кубкової пари в 1/16 фіналу вийде на Мідлсбро та зіграє вдома.

Poll Parimatch
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекер
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Марокко

Сьогодні

18:00

Гана

2.65

2.80

3.15

Манчестер Юнайтед

Сьогодні

21:55

Астон Вілла

1.74

3.75

4.70

Нігерія

Завтра

18:00

Єгипет

3.10

2.85

2.65
Опитування
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти