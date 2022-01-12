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Дуель за Суперкубок Італії: де дивитись матч Інтер – Ювентус та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 січня, 15:25
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Прогноз та список трансляцій матчу за Суперкубок Італії. Двоє принципових суперників зійдуться на "Джузеппе Меацца", щоб розіграти останній трофей минулого сезону
Сімоне Індзагі (ліворуч) та Массіміліано Алегрі (праворуч) зійдуться у битві за Суперкубок Італії
Сімоне Індзагі (ліворуч) та Массіміліано Алегрі (праворуч) зійдуться у битві за Суперкубок Італії / Фото: Getty Images

Сьогодні, 12 січня, відбудеться поєдинок за Суперкубок Італії. У боротьбі за трофей змагатимуться два принципові суперники – Інтер та Ювентус. Матч пройде у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок – о 22:00. Онлайн матчу Інтер – Ювентус буде доступним у нас на сайті.

Де дивитись матч Інтер – Ювентус? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Футбол 1. Також дивитися гру Інтер – Ювентус онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Трансляція Інтер – Ювентус
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Інтер є явним фаворитом матчу. Котирування на тріумф "неррадзурі" рівні 1.42, тоді як на Ювентус 3.00. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • успіх Інтера – 67%
  • успіх Ювентуса – 33%

Якщо ж говорити про котирування на основний час, то на Інтер можна поставити за 1.81, а на Ювентус – за 4.60. Коефіцієнт на нічию становить 3.75. Крім того, букмекери вірять, що обидві команди матимуть змогу забити. Ставки на цю подію приймаються з коефіцієнтом 1.83 (ймовірність 52%).

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Сезон 2021/2022 складається для команд по-різному. Інтер лідирує у Серії А, випереджаючи Мілан на одному очку та маючи матч у запасі. Ювентус же бореться за влучення в топ-четвірку. Нині туринці п'яті та до Аталанти три очки. Щоправда, бергамаски зіграли на матч менше.

Команди вже зустрічалися друг з одним у жовтні на "Джузеппе Меацца" у рамках чемпіонату Італії. Тоді суперники розписали нічию 1:1. На гол Джеко у першому таймі Юве відповів точним ударом Дібали з пенальті наприкінці зустрічі.

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5
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18
30:18
33
6
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18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
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Минай
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