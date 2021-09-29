Дубль Левандовскі та останній гол Динамо. П'ять ризикованих прогнозів на матч з Баварією в ЛЧ

Сьогодні відбудуться вісім матчів 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2021/2022. Свій поєдинок проведе і чемпіон України. Онлайн-трансляція матчу Баварія – Динамо доступна у нас на сайті.
Гра пройде в Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена". Початок – о 22:00. Тим часом букмекери визначилися з фаворитом зустрічі.
На їхню думку, Баварія – беззаперечний фаворит дуелі. Коефіцієнт на успіх господарів дорівнює 1.11, тоді як перемогу киян оцінюють в коефіцієнт 21.00 – 26.00. Імовірність нічиї ж становить приблизно 11.00.
|Компанія
|Баварія
|Нічия
|Динамо
|Parimatch
|1.11
|11.00
|24.00
|Favbet
|1.11
|11.50
|21.00
|Vbet
|1.11
|11.00
|26.00
|1xbet
|1.12
|11.50
|26.00
|Marsbet
|1.12
|11.00
|24.00
Звичайно ж, підопічні Луческу виглядають явними андердогами зустрічі. Однак румунський фахівець любить дивувати громадськість, тому сенсація можлива і в цьому поєдинку. Пропонуємо вам п'ятірку авантюрних прогнозів, коефіцієнт на які дорівнює 2,5 і вище.
Обидві заб'ють і переможе Баварія – 2.54
Ставка на тріумф мюнхенців очевидна, проте якщо при цьому ви вірите, що і Динамо заб'є, цей коефіцієнт виглядає цікаво. І правда, захист господарів далеко не безгрішний.
Один з гравців оформить дубль – 2.55
Коли робиш подібну ставку на такий матч, відразу ж в голові спливає фотографія польського форварда Роберта Левандовскі. Втім, і без нього у мюнхенців вистачає голеадорів – Мюллер, Гнабрі, Сане, Чупо-Мотінг. А може прорве Циганкова або Супрягу?
Баварія виграє з форою (-3,5) – 2.91
З тим, що мюнхенці будуть явними фаворитами зустрічі, ми вже визначилися. А при такому розкладі сил розгром дуже вірогідний. У минулому сезоні Динамо нічого не могло вдіяти з Барселоною та Ювентусом, але ж мюнхенці бачаться навіть більш сильним суперником! Перемога з різницею в чотири чи більше голів – досить таки ймовірний вихід.
Буде червона картка – 4.60
Вилучення в матчах команд різного класу – часта практика. Дуже ймовірно, що гравці киян не встигатимуть за діями суперника. А якщо ще й рахунок буде влаштовувати, то можна піти і на фол останньої надії. Баварія також не захищена від червоних, емоції можуть взяти верх в будь-якому епізоді.
Останній гол у матчі заб'є Динамо – 6.50
Як би гра не складалася, не варто виключати фактор розслабленості мюнхенців в кінцівці. Баварія може вже мати розгромну перевагу над Динамо, що дозволить киянам забити хоча б гол престижу. Інший же оптимістичний варіант – кияни заб'ють єдиний гол у поєдинку і засушать гру.