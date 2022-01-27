Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Динамо готове помститися за Зорю: чи зможе Луческу здолати вбивць Моуріньо?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 08:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кияни воюють на зборах в Іспанії проти сенсаційного Буде-Глімту. Прогноз букмекерів на товариський матч "біло-синіх"
Динамо зіграє в Іспанії з Буде-Глімтом
Динамо зіграє в Іспанії з Буде-Глімтом / Фото: Getty Images

Сьогодні "Динамо" Київ зіграє свій четвертий товариський поєдинок на зимових зборах в Іспанії. Суперником команди Мірчі Луческу стане чинний чемпіон Норвегії Буде-Глімт. Початок зустрічі – о 12:00.

Тим часом букмекери оцінили шанси команд у спарингу. На їхню думку, фаворитом є Динамо. Коефіцієнт на тріумф "біло-синіх" становить 1.66, тоді як на норвежців – 4.50. Нічия ж оцінюється у 4.10. Таким чином, ймовірність результатів така:

Реклама
  • перемога Динамо – 56%
  • нічия – 23%
  • перемога Буде-Глімт – 21%

При цьому експерти вважають, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 складає всього 1.53 (ймовірність – 61%), тоді як на "менше" можна поставити за 2.41 (або 39%).

Нагадаємо, що перші три матчі "Динамо" на зборах завершилися впевненими перемогами. Спочатку кияни здолали Атлетіко Пульпіленьйо та Расінг Уніон з однаковим рахунком 4:0. А позавчора "біло-сині" виявилися сильнішими за Реал Мурсію (3:1).

Щоправда, Буде-Глімт – команда вищого рівня, яка все ще залишається у єврокубках цього сезону (Ліга Конференцій). Норвежці виграв два останні чемпіонати країни, а цього сезону здивували всю Європу, розгромивши вдома Рому Жозе Моуріньо з рахунком 6:1.

Реклама

Постраждала від Буде-Глімта та українська команда. У тій же групі Ліги Конференцій норвежці обіграли вдома Зорю з рахунком 3:1, після чого не поступилися у Запоріжжі (1:1).

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекер
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ

Єгипет

30 січ

18:00

Марокко

3.30

2.90

2.48

Полісся

3 лют

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металіст

4 лют

19:00

Чорноморець

2.15

3.90

2.90
Опитування
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти