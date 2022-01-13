Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Дербі атлетів у Суперкубку: хто стане суперником Реалу у фіналі?

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 08:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов ставить те, що Атлетіко та Атлетік не заб'ють багато голів, а гра перейде в овертайм. Анонс та прогноз на матч Суперкубка Іспанії
Атлетіко та Атлетік цього сезону вже зіграли в нульову нічию в чемпіонаті
Атлетіко та Атлетік цього сезону вже зіграли в нульову нічию в чемпіонаті / Фото: Getty Images

Вчора Реал у овертаймі пройшов Барселону в півфіналі Суперкубку Іспанії. А вже сьогодні мадридці впізнають свого суперника по фіналу, у другому поєдинку 1/2 фіналу битимуться Атлетіко та Атлетік. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТИКО – АТЛЕТИК
13 січня, четвер, о 21:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.01 – 3.30 – 4.20

Реклама

Чинний чемпіон зустрінеться з фіналістом Кубка і, між іншим, чинним володарем Суперкубку країни. Баски не вигравали два основних трофеї Іспанії з 1984 року, коли оформили золотий дубль, але 2015-го вже видобували Суперкопу.

Мадридці сім разів змагалися за цю нагороду, вигравши лише двічі – 1985-го та 2014-го. У чемпіонаті Атлетіко йде на четвертому місці, відстаючи від Реала на 16 очок, хоч із грою в запасі. Захист чемпіонства їм уже не світить.

Радість футболістів мадридського Атлетіко
Радість футболістів мадридського Атлетіко / Фото: Reuters

Реклама

Атлетик розташувався на дев'ятому місці, а до зони єврокубків їм не вистачає всього чотирьох балів. В обох команд актуальні серії із трьох матчів без поразок, хоча до середини грудня баски не могли перемогти у восьми матчах поспіль.

Їхня зустріч у Прімері завершилася нульовою нічиєю. Команда з Більбао не має відчутних втрат, а ось Сімеоне доведеться обійтися без Грізманна та Савіча.

ПРОГНОЗ: Це буде напружене тактичне протистояння без результативної феєрії. ТМ 2,5 також схиляюся до нічиєї в основний час. Якщо це станеться, не здивуюсь виходу у фінал Атлетіка Більбао.

Реклама

Котирування Parimatch на цей результат:

  • тотал менше 2,5 – 1.60
  • нічия – 3.30
  • прохід Атлетика – 3.70

Poll Parimatch
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекер
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Атлетіко

Сьогодні

21:00

Атлетик

2.02

3.30

4.20

Ліверпуль

Сьогодні

21:45

Арсенал

1.91

3.95

3.85

Мілан

Сьогодні

22:00

Дженоа

1.31

5.40

9.30
Опитування
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти