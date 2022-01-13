Дербі атлетів у Суперкубку: хто стане суперником Реалу у фіналі?

Кирило Круторогов ставить те, що Атлетіко та Атлетік не заб'ють багато голів, а гра перейде в овертайм. Анонс та прогноз на матч Суперкубка Іспанії

Атлетіко та Атлетік цього сезону вже зіграли в нульову нічию в чемпіонаті / Фото: Getty Images

Вчора Реал у овертаймі пройшов Барселону в півфіналі Суперкубку Іспанії. А вже сьогодні мадридці впізнають свого суперника по фіналу, у другому поєдинку 1/2 фіналу битимуться Атлетіко та Атлетік. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТИКО – АТЛЕТИК

13 січня, четвер, о 21:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 2.01 – 3.30 – 4.20

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Чинний чемпіон зустрінеться з фіналістом Кубка і, між іншим, чинним володарем Суперкубку країни. Баски не вигравали два основних трофеї Іспанії з 1984 року, коли оформили золотий дубль, але 2015-го вже видобували Суперкопу.

Мадридці сім разів змагалися за цю нагороду, вигравши лише двічі – 1985-го та 2014-го. У чемпіонаті Атлетіко йде на четвертому місці, відстаючи від Реала на 16 очок, хоч із грою в запасі. Захист чемпіонства їм уже не світить.

Радість футболістів мадридського Атлетіко / Фото: Reuters

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Атлетик розташувався на дев'ятому місці, а до зони єврокубків їм не вистачає всього чотирьох балів. В обох команд актуальні серії із трьох матчів без поразок, хоча до середини грудня баски не могли перемогти у восьми матчах поспіль.

Їхня зустріч у Прімері завершилася нульовою нічиєю. Команда з Більбао не має відчутних втрат, а ось Сімеоне доведеться обійтися без Грізманна та Савіча.

ПРОГНОЗ: Це буде напружене тактичне протистояння без результативної феєрії. ТМ 2,5 також схиляюся до нічиєї в основний час. Якщо це станеться, не здивуюсь виходу у фінал Атлетіка Більбао.

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Котирування Parimatch на цей результат: