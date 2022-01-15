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Дебют Миколенка в АПЛ: де дивитись матч Норвіч – Евертон та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 січня, 12:05
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Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Англії. Поєдинок у Норвічі обіцяє стати для захисника збірної України дебютним у найпрестижнішій лізі світу
Миколенко та його Евертон вирушають у гості до Норвіча
Миколенко та його Евертон вирушають у гості до Норвіча / Фото: Getty Images

Сьогодні в АПЛ пройдуть п'ять поєдинків 22 туру. В одному з них зійдуться Норвіч та Евертон. Матч відбудеться у Норвічі на стадіоні "Керроу Роуд". Початок – о 17:00.

Де дивитись матч Норвіч – Евертон? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports. Також дивитися гру Норвіч – Евертон онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Трансляцію Норвіч – Евертон
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, "іриски" є фаворитами дуелі. Котирування на перемогу Евертона рівні 2.07, тоді як на Норвічі – 3.70. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Норвіча – 26%
  • нічия – 28%
  • перемога Евертона – 46%

Команди розташувалися у нижній частині турнірної таблиці. Евертон йде на 15 місці, випереджаючи зону вильоту на вісім балів. У свою чергу Норвіч йде на самому дні, проте до рятувальної зони лише три очки. Втім, "канарки" зіграли більше матчів, ніж опоненти, тому є аутсайдерами у боротьбі за виживання.

Читайте також: Прогноз Кирила Круторогова на матч Норвіч – Евертон

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Ця зустріч має стати дебютною для екс-гравців Динамо Віталія Миколенка до АПЛ. Українець офіційно став гравцем Евертона 1 січня та вже встиг відіграти повний матч Кубка Англії проти Халла (3:2).

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Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
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