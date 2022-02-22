Челсі починає захист трофея – прогноз коментатора на матч із Ліллем

Кирило Круторогов ставить те, що Челсі впевнено обіграє Лілль. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Челсі – фаворит матчу / Фото: Reuters

У вівторок у Лізі чемпіонів відбудуться два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з матчів дня битимуться Челсі та Лілль. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЧЕЛСІ – ЛІЛЛЬ

22 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 1.31 – 5.50 – 11.00

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Чинному переможцю турніру в 1/8-й дістався один із найслабших суперників. Лілль у поточному розіграші чемпіонату Франції знаходиться аж на 11-му місці, хоча до єврокубкової зони їм не вистачає всього чотирьох очок.

В останніх п'яти матчах Ліги 1 вони двічі програли, але до візиту до Лондона підходять із двома матчами без пропущених голів. Челсі нещодавно став ще й чемпіонами світу серед клубів і повертаються до захисту титулу із серією з п'яти перемог поспіль.

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Кай Гаверц та Джонатан Девід – лідери атак Челсі та Лілля / Фото: Getty Images

Хоча всі вони були не надто переконливими. Команда Тухеля не забивала понад два голи за матч. У чемпіонаті вони влаштувалися на третьому місці з відставанням від лідера на 13 балів, тож про боротьбу за чемпіонство Прем'єр-ліги питання не стоїть.

З групи ЛЧ Лілль несподівано вийшов із першого місця, випередивши Зальцбург, Севілью та Вольфсбург. З учасників плей-офф "доги" разом з Атлетіко та Бенфікою – найнерезультативніші команди, що відзначилися по сім разів у шести матчах.

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"Сині" посіли друге місце свого квартету, випередивши Зеніт та Мальме, але поступившись лідерством Ювентусу. У французів втрат немає, а Челсі не допоможуть Чілуелл, Джеймс та Маунт.

ПРОГНОЗ: Він досить простий – англійці переможуть і не пропустять.

Котирування Parimatchна цей результат: