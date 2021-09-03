Букмекери в українському футболі: лише один клуб залишився без спонсора

У цьому сезоні українська Прем'єр-ліга розширена до 16 команд і отримала нового титульного спонсора – компанію Vbet. Давайте подивимося, які букмекерські контори стали спонсорами наших клубів.
Почнемо з цікавого факту: лише одна команда залишилася без підтримки з індустрії беттінгу. Це Інгулець з селища Петрове Кіровоградської області.
Решта команд уклали договори з букмекерами. Клуби Прем'єр-ліги цікаві чотирьом букмекерським конторам – це Parimatch, Favbet, Vbet і Marsbet.
|КЛУБ
|ПАРТНЕР
|Шахтар
|Parimatch
|Десна
|Parimatch
|Дніпро-1
|Parimatch
|Металіст 1925
|Parimatch
|Верес
|Parimatch
|Чорноморець
|Parimatch
|Львів
|Parimatch
|Маріуполь
|Parimatch
|Динамо
|Favbet
|Колос
|Favbet
|Минай
|Favbet
|Рух
|Favbet
|Ворскла
|Vbet
|Олександрія
|Vbet
|Зоря
|Marsbet
|Інгулець
|-
З найбільшою кількістю клубів Прем'єр-ліги працює компанія Parimatch – з половиною команд нашого чемпіонату. Окремо в портфелі БК варто видылити співробітництво з Шахтарем – команда виступає в Лізі чемпіонів. Також у Parimatch клуби з усіх куточків України – захід (Верес, Львів), південь (Чорноморець, Маріуполь), схід (Дніпро-1, Металіст 1925), північ (Десна).
Favbet співпрацює з чотирма командами, головна їх "зірка" – київське Динамо.
Новий гравець на українському ринку Vbet підписав контракти з двома командами (Ворскла, Олександрія).
Зоря співпрацює з компанією Marsbet.
|Букмекерська контора
|Кількість клубів УПЛ
|Parimatch
|8
|Favbet
|4
|Vbet
|2
|Marsbet
|1