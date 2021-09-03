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Букмекери в українському футболі: лише один клуб залишився без спонсора

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
3 вересня, 12:34
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Чотири букмекерські компанії стали спонсорами клубів Прем'єр-ліги. Без партнера з індустрії беттінгу залишився лише Інгулець
Чотири букмекерські контори виступили спонсорами клубів української Прем'єр-ліги
Чотири букмекерські контори виступили спонсорами клубів української Прем'єр-ліги

У цьому сезоні українська Прем'єр-ліга розширена до 16 команд і отримала нового титульного спонсора – компанію Vbet. Давайте подивимося, які букмекерські контори стали спонсорами наших клубів.

Почнемо з цікавого факту: лише одна команда залишилася без підтримки з індустрії беттінгу. Це Інгулець з селища Петрове Кіровоградської області.

Решта команд уклали договори з букмекерами. Клуби Прем'єр-ліги цікаві чотирьом букмекерським конторам – це Parimatch, Favbet, Vbet і Marsbet.

КЛУБ ПАРТНЕР
ШахтарParimatch
ДеснаParimatch
Дніпро-1Parimatch
Металіст 1925Parimatch
ВересParimatch
ЧорноморецьParimatch
ЛьвівParimatch
МаріупольParimatch
ДинамоFavbet
КолосFavbet
МинайFavbet
РухFavbet
ВорсклаVbet
ОлександріяVbet
ЗоряMarsbet
Інгулець-

З найбільшою кількістю клубів Прем'єр-ліги працює компанія Parimatch – з половиною команд нашого чемпіонату. Окремо в портфелі БК варто видылити співробітництво з Шахтарем – команда виступає в Лізі чемпіонів. Також у Parimatch клуби з усіх куточків України – захід (Верес, Львів), південь (Чорноморець, Маріуполь), схід (Дніпро-1, Металіст 1925), північ (Десна).

Favbet співпрацює з чотирма командами, головна їх "зірка" – київське Динамо.

Новий гравець на українському ринку Vbet підписав контракти з двома командами (Ворскла, Олександрія).

Зоря співпрацює з компанією Marsbet.

Букмекерська контора Кількість клубів УПЛ
Parimatch8
Favbet4
Vbet2
Marsbet1
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