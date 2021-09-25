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А чи буде бій? Стали відомі котирування на матч Руху та Динамо

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 вересня, 12:45
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Команда Мірчі Луческу – явний фаворит у дуелі проти Руху на стадіоні "Арена-Львів"
Леонід Кучук спробує насолити команді Мірчі Луческу
Леонід Кучук спробує насолити команді Мірчі Луческу

Сьогодні пройдуть три матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. У вечірньому поєдинку Рух битиметься з Динамо. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Початок – о 19:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Рух – Динамо пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

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На думку експертів, беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Імовірність нічиї становить 5.50.

Динамо йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на три очки. У чемпіонаті підопічні Мірчі Луческу лише раз втратили очки, зігравши в 4-му турі внічию з Інгульцем.

Список гравців Динамо на матч з Рухом:

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Для киян виїзд до Львова стане якоюсь підготовкою до складного тижня. У середу Динамо з'їздить в гості до чемпіона Німеччини Баварії, а вже в неділю "біло-сині" зіграють з Шахтарем. Поєдинок за Суперкубок був без шансів програний донеччанам (0:3).

Рух же не може намацати стабільність, хоча після двох стартових поразок команда зуміла піднятися в середину таблиці. Підопічні Кучука зазвичай беруть три очки з командами свого або нижче рівня (Львів, Верес), тоді як Ворсклі або Дніпру-1 "жовто-чорні" поступилися.

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Історія зустрічей. Команди награли лише два очних матчу, які пройшли в минулому сезоні. Обидва поєдинки завершилися впевненими перемогами Динамо – 2:0 в гостях і 3:0 вдома.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Рух – Динамо буде показаний на телеканалі Футбол 1, який доступний на сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забиті 23
Пропущені 2
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
Шахтар Шахтар Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті 19
Пропущені 4
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забиті 16
Пропущені 7
Різниця 9
Результати останніх матчів: В В Н П В
4
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
8
4
2
2
8
6
2
14
Забиті 8
Пропущені 6
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н В Н
7
Зоря Зоря Зор
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті 16
Пропущені 9
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті 8
Пропущені 8
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забиті 5
Пропущені 13
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В П П П
11
Інгулець Інгулець Інг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В Н
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н Н П Н
14
Чорноморець Чорноморець Чор
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті 9
Пропущені 21
Різниця -12
Результати останніх матчів: П Н Н П В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забиті 11
Пропущені 21
Різниця -10
Результати останніх матчів: П В П П П
16
Львів Львів Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забиті 4
Пропущені 13
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П П П Н

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Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
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