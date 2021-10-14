Боснійці, тремтіть! Петраков викличе Малиновського в збірну України в листопаді

У вівторок збірна України не зуміла переграти вдома Боснію і Герцеговину. Це знизило наші шанси на вихід в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022.
Однією з головних причин невдачі збірної України називають відмову Олександра Петракова від виклику Руслана Малиновського. Хавбек Аталанти та тренер не знайшли спільну мову у вересні, після чого наставник вирішив не запрошувати півзахисника на наступний збір.
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Тепер же в української команди залишився лише один матч (у гостях з боснійцями), щоб виправити ситуацію. Букмекери вважають, що велика ймовірність того, що Малиновський повернеться в збірну України в листопаді.
Коефіцієнт на камбек хавбека Аталанти становить 1.85, що дорівнює ймовірності в 54%. Правда, при цьому Україна все одно є аутсайдером у боротьбі за друге місце.
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ D
|Місце
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франція
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Україна
|7
|1
|6
|0
|9-8
|9
|3
|Фінляндія
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|4
|Боснія і Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|3
Нагадаємо, що в минулому сезоні Руслан Малиновський став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 гольових передач за сезон. У нинішньому українець провів 9 матчів за Аталанту, вісім з яких – зі стартових хвилин. На рахунку Малиновського по одному голу та асисту.