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Боснійці, тремтіть! Петраков викличе Малиновського в збірну України в листопаді

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 жовтня, 17:20
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Букмекери вважають, що наставник "синьо-жовтих" звернеться до послуг Руслана Малиновського на останній матч відбору ЧС-2022
Руслан Малиновський готовий повернутися в збірну України
Руслан Малиновський готовий повернутися в збірну України / Фото: Getty Images

У вівторок збірна України не зуміла переграти вдома Боснію і Герцеговину. Це знизило наші шанси на вихід в плей-офф кваліфікації на ЧС-2022.

Однією з головних причин невдачі збірної України називають відмову Олександра Петракова від виклику Руслана Малиновського. Хавбек Аталанти та тренер не знайшли спільну мову у вересні, після чого наставник вирішив не запрошувати півзахисника на наступний збір.

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Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній
Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Тепер же в української команди залишився лише один матч (у гостях з боснійцями), щоб виправити ситуацію. Букмекери вважають, що велика ймовірність того, що Малиновський повернеться в збірну України в листопаді.

Коефіцієнт на камбек хавбека Аталанти становить 1.85, що дорівнює ймовірності в 54%. Правда, при цьому Україна все одно є аутсайдером у боротьбі за друге місце.

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ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ D

Місце Команда І В Н П РМ О
1Франція 63308-312
2Україна 71609-89
3Фінляндія 62227-78
4Боснія і Герцеговина 61418-77
5Казахстан 70345-123

Нагадаємо, що в минулому сезоні Руслан Малиновський став найкращим асистентом Серії А, віддавши 12 гольових передач за сезон. У нинішньому українець провів 9 матчів за Аталанту, вісім з яких – зі стартових хвилин. На рахунку Малиновського по одному голу та асисту.

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